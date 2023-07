AMC - Die nächste Klage am Hals

AMC Entertainment Holdings Inc - WKN: A1W90H - ISIN: US00165C1045 - Kurs: 4,310 $ (NYSE)

Der Aktionär, Kevin Barnes, hält ganze 111 AMC-Aktien, sieht sich aber dennoch genötigt, eine Klage einzureichen, weil das Unternehmen nicht innerhalb der Frist von 13 Monaten eine reguläre Hauptversammlung abgehalten hat. Zwar hatte AMC eine außerordentliche HV am 14. März anberaumt, bei der es um die Bewilligung eines Aktienzusammenschlusses ging. Dies sei aber nicht ausreichend. Die letzte reguläre Hauptversammlung fand am 16. Juni 2022 statt, womit die Frist von 13 Monaten überschritten sei.

Gericht lässt sich Zeit

Derweil warten die Aktionäre weiter auf einen viel wichtigeren Entscheid, nämlich das gerichtliche Go für die Aktienzusammenlegung von A-Aktien und APE-Aktien. Hier hatten Aktionäre im Verbund ebenfalls geklagt, AMC hatte sich mit diesen aber auf einen Vergleich verständigt. Dennoch kannte das Gericht in Delaware diesen Vergleich zunächst nicht an.

Der Entscheid wird nun im Laufe des Sommers erwartet. Zuletzt hatten sich A-Shares (türkis) und APEs wieder angenähert. Dennoch notieren beide Aktiengattungen immer noch weit auseinander, was die absoluten Kurse anbelangt. Unter normalen Umständen sollte sich dieser Spread im Falle eines Okays des Gerichts erheblich verringern. Da bei AMC und ähnlichen Meme-Stocks aber Normalität meist ein Fremdwort darstellt, muss man hier besonders vorsichtig sein.

Fazit: Wer mit Blick auf die Aktienzusammenlegung zocken möchte, wählt die APE-Shares. Alle anderen lassen die Finger von der Aktie bzw. den Aktien.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: AMC Entertainment Holdings (long)

