CARVANA - Aktie explodiert weiter! Die Shorties leiden!

Carvana Co. - WKN: A2DPW1 - ISIN: US1468691027 - Kurs: 39,800 $ (NYSE)

Es ist eine dieser unglaublichen Comebackstories in den USA im Jahr 2023: Carvana. Die Aktie des Online-Gebrauchwagenhändlers war Ende 2022 mausetot, die Shorties tobten sich aus. Und das auch nicht zu Unrecht. Denn die Bilanz des Unternehmens sah alles andere als rosig aus.

Nach 3,15 Mrd. USD im Jahr 2021 verbrannte Carvana 2022 1,8 Mrd. USD an Cash. Die Nettoverschuldung explodierte von 115 Mio. USD im Jahr 2017 auf 7,55 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung schrumpft auf unter 400 Mio. USD. Ende Juni 2023 lag das Short Interest gemessen an den ausstehenden Aktien bei 39 %, gemessen am Free Float bei sage und schreibe 60 %. Und genau die Verkäufer sind es nun, die nach und nach aus ihren Positionen gepresst werden: Seit Jahresanfang hat der Wert unglaubliche 740 % an Wert gewonnen. Vorbörslich kommen weitere 25 % dazu.

Bestes Quartal der Firmengeschichte und Restrukturierung der Schulden

Untermauert wird der Squeeze von operativen Fortschritten. Wie Carvana heute vorbörslich meldete, stieg der durchschnittliche Bruttogewinn pro verkauftem Wagen im Q2 2023 gegenüber dem zweiten Quartal 2022 um 94 % auf 6.520 USD. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte erzielte Carvana ein positives bereinigtes EBITDA von 155 Mio. USD und pulverisierte damit die Markterwartung von 57,5 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Minus von 216 Mio. USD angefallen. Der Umsatz übertraf mit 2,97 Mrd. USD die Analystenschätzung von 2,60 Mrd. USD deutlich.

Noch wichtiger in meinen Augen ist aber die zweite Meldung des Tages, wonach Carvana sich mit den Gläubigern auf eine Restrukturierung der Schulden geeinigt hat. Der Schuldenberg soll durch die Maßnahmen um 1,2 Mrd. USD sinken und 430 Mio. USD an Zinskosten pro Jahr eingespart werden. Part der Vereinbarung ist auch eine Kapitalerhöhung über 350 Mio. USD. Nach dem Run der Aktie werden die Anteilseigner diesen Schritt eher verschmerzen können als noch zu Jahresanfang.

Fazit: Hätte mich jemand Anfang des Jahres gefragt, ob es Carvana schaffen wird, einen Turnaround hinzulegen, hätte ich klar mit "nein" geantwortet. Wenngleich operativ weiter Geld verbrannt wird, ist das positive EBITDA zumindest ein erster Schritt. Auch die Schulden in den Griff zu bekommen, ist wichtig. Die Aktie wurde in unserem Tradingservice Trademate von Trendfolgern bereits das ganze Jahr über massiv gehandelt. Investoren halten sich weiter fern, gerade auch nach dem Run. Trader dürften auch in der zweiten Jahreshälfte ihren Spaß haben. Markante Hochs im Chart warten um 58 USD und wurden vorbörslich bereits kurzzeitig erreicht.

Carvana-Aktie (Wochenchart)

