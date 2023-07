Diese DAX-Aktie steht ganz oben auf meinem Kaufzettel!

Während wachstumsstarke Aktien im deutschen Leitindex DAX rar gesät sind, scheint der Index zunehmend interessant für Dividendeninvestoren zu werden. Denn analysiert man die enthaltenen 40 Unternehmen, sind hohe Dividendenrenditen und einstellige KGVs (Kurs-Gewinn-Verhältnis) keine Seltenheit.

Das trifft auch für die Aktie von BMW (WKN: 519003) zu. Denn der Premium-Autobauer kann neben einer attraktiven Bewertung auch eine interessante Dividende bieten. Vor allem im Vergleich zu Autobauern wie Ferrari und Porsche scheint BMW Upside-Potenzial zu haben.

Q2-Auslieferungen im Detail

Positiv überrascht haben mich die jüngst veröffentlichten Auslieferungszahlen zum zweiten Quartal 2023. Denn während BMW die Auslieferungen in China um 16,2 % und den USA um 13,7 % steigern konnte, stieg der Verkauf von E-Autos um 150 % im Vergleich zum Vorjahresquartal an. Somit wurden im zweiten Quartal insgesamt 77.948 E-Autos ausgeliefert.

Wenngleich der bekannte E-Autobauer Tesla im selben Zeitraum 466.140 Autos ausliefern konnte, spricht das Momentum aktuell klar für BMW. Keine Frage, Wachstumszahlen in der Größenordnung von BMW sind für Tesla durch die bereits erreichte Größe unmöglich zu erzielen.

Dennoch muss man die Unterschiede der beiden Unternehmen in Relation setzen. Denn während Tesla für das aktuell laufende Geschäftsjahr über ein geschätztes KGV23 von 87,9 verfügt, ist die Aktie von BMW günstig zu haben (Stand: 21.07.2023, maßgeblich für alle Kennzahlen). Denn das Unternehmen wird aktuell zu einem KGV von 6,6 gehandelt.

Des Weiteren errechnet sich für die Vorzugsaktie von BMW eine Dividendenrendite von über 8,5 %. Wenngleich aktuell erwartet wird, dass die Rekordausschüttung im Geschäftsjahr 2022 reduziert wird, liegt die Dividendenrendite vermutlich weiterhin deutlich über 5 %.

Keine Frage, Tesla-Aktionäre machen sich keine Gedanken über Ausschüttungen und Dividendenrenditen. Denn die Aktie macht in guten Wochen schon mal mehr als 10 % Rendite. Aus meiner Sicht ist es jedoch mehr als fraglich, ob der Aktienkurs in den nächsten Jahren in diesem Tempo wachsen kann.

Fazit

Wenngleich die BMW-Aktie aus meiner Sicht derzeit unterbewertet erscheint, würde ich keine allzu großen Kurssprünge in den nächsten Wochen erwarten. Denn der Aktienmarkt scheint mit Tesla aktuell nur einen Autobauer zu kennen.

Langfristig glaube ich jedoch, dass der Aktienmarkt zur Erkenntnis kommt, dass es in 10 Jahren wohl mehr als einen Anbieter von Elektroautos geben wird. Dass sich der BMW-Konzern darunter befindet, ist für mich sehr wahrscheinlich. Denn die Auslieferungszahlen zum zweiten Quartal 2023 belegen deutlich, dass der Konzern vor allem Wachstum im E-Segment verzeichnen kann.

Da viele Autobauer aktuell Probleme im wichtigen Absatzmarkt China haben, ist die Stärke von BMW im Reich der Mitte ein weiteres Qualitätsmerkmal, das mich in meiner positiven Meinung zur Unternehmensaussicht bestärkt. Somit stellt die Kombination einer starken Marktpositionierung, günstigen Bewertung, hohen Dividendenrendite eine attraktive Chance dar. Daher werde ich die Aktie in den nächsten Wochen stärker verfolgen und Gelegenheiten in den volatilen Sommermonaten nutzen.

Der Artikel Diese DAX-Aktie steht ganz oben auf meinem Kaufzettel! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Michael besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Tesla.

Aktienwelt360 2023