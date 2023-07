EQS-News: ATOSS Software AG: Starke Geschäftsentwicklung mit hoher Wachstumsdynamik in der Cloud und profitablem Ergebniswachstum

EQS-News: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

Nach Vorlage vorläufiger Zahlen hat die ATOSS Software AG auch im zweiten Quartal 2023 ihre dynamische Entwicklung der ersten drei Monate überaus erfolgreich fortgesetzt und neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis erzielt. So stieg der Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 im Vergleich zum Vorjahr sehr deutlich um 37 Prozent auf Mio. EUR 73,2 (Vj. Mio. EUR 53,6). Wesentliche Fortschritte erzielte der Konzern dabei vor allem im Ausbau seines Cloudgeschäfts. Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres hat der Vorstand seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

München, 24. Juli 2023

Die ATOSS Software AG bleibt auf Wachstumskurs und schreibt ihren anhaltenden Unternehmens-erfolg auch im ersten Halbjahr 2023 weiter fort. Der Münchner Spezialist für Workforce Management konnte seinen Umsatz im ersten Halbjahr sehr deutlich um 37 Prozent auf Mio. EUR 73,2 steigern. Davon entfielen mit einem Umsatzplus von 42 Prozent Mio. EUR 51,8 (Vj. Mio. EUR 36,5) auf den Bereich Software. Durch den dynamischen Ausbau des Cloudgeschäfts erhöhten sich in der Folge die Umsätze aus Cloud und Subskriptionen um 64 Prozent auf Mio. EUR 24,8 (Vj. Mio. EUR 15,1) und machen nun einen Anteil am Gesamtumsatz von 34 Prozent (Vj. 28 Prozent) aus. Des Weiteren ist der Umsatzrekord im Bereich Software insbesondere auch durch die im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr deutlich gestiegenen Einmalumsätze mit On-Premises Lizenzen bedingt. Zusammen mit den um 15 Prozent gestiegenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 17,7 (Vj. Mio. EUR 15,4), sind die wiederkehrenden Umsätze im Jahresvergleich in Summe um 40 Prozent auf Mio. EUR 42,5 (Vj. Mio. EUR 30,4) gewachsen. Ungeachtet des starken Anstiegs der Softwarelizenzerlöse bewegt sich der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Cloud und Wartung an den gesamten Umsatzerlösen mit 58 Prozent (Vj. 57 Prozent) auf Vorjahresniveau. Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten in den ersten sechs Monaten auf Mio. EUR 16,4 (Vj. Mio. EUR 13,8) ausgebaut werden.

Die Auftragslage des Konzerns ist insgesamt ungeachtet der Eintrübung der wirtschaftlichen Rahmendaten robust. Grundlage hierfür bilden die deutlich über Plan liegenden Auftragseingänge im Vorjahr, welche die leichte Abschwächung der Nachfrage im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum überkompensieren. Dies zeigt sich in einem Cloud order backlog von Mio. EUR 56,3 (31.12.2022: Mio. EUR 43,3) und einem On-Premises order backlog in Höhe von Mio. EUR 5,9 (31.12.2022: Mio. EUR 7,3). Der Cloud order backlog gibt dabei neben dem Cloud Annual Recurring Revenue (kurz: ARR), der sich gegenüber dem Jahresendwert vom 31.12.2022 um 25 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 51,5 (31.12.2022: Mio. EUR 41,0) erhöhte, die Umsätze aus vertraglich gesicherten Cloud-Nutzungsgebühren innerhalb der nächsten 12 Monate an. Der gesamte ARR (bestehend aus Cloudnutzungsgebühren und Wartungserlösen) stieg zum 30. Juni 2023 auf Mio. EUR 87,1 (31.12.2022: Mio. EUR 74,8).

Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) liegt zum 30. Juni 2023 mit 33 Prozent (Vj. 26 Prozent) - ungeachtet der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen R&D-Aufwendungen aus dem Ausbau der Technologieführerschaft sowie dem kontinuierlichen allgemeinen Personalaufbau - vor allem aufgrund des starken Anstiegs von Einmallizenzumsätzen deutlich oberhalb der zu Jahresbeginn abgegebenen Prognose für das Gesamtjahr 2023 von jedenfalls 27 Prozent.

Auch bei weiteren wichtigen Finanzkennzahlen des Konzerns, wie beispielsweise der Liquidität und dem operativen Cashflow, wird die starke Performance von ATOSS sichtbar. So stieg die Liquidität gegenüber dem Vorjahresvergleichswert trotz der am 4. Mai 2023 erfolgten Dividendenausschüttung in Höhe EUR 2,83 je Aktie (in Summe Mio. EUR 22,5) um 40 Prozent auf Mio. EUR 56,9 (Vj. Mio. EUR 40,6). Der operative Cashflow erhöhte sich zum 30. Juni 2023 deutlich um Mio. EUR 17,0 von Mio. EUR 8,1 im Vorjahr auf Mio. EUR 25,1.

Mit den vorgelegten Zahlen belegt ATOSS erneut die Stetigkeit seiner beeindruckenden positiven Entwicklung. ATOSS bleibt somit weiterhin Garant für Wachstum und Stabilität und ist mit seinem Geschäftsmodell exzellent positioniert, um auch in Zukunft in den sehr attraktiven Wachstumsmärkten rund um die Themen Workforce Management und Digitalisierung über alle Kundensegmente hinweg zu wachsen. Dies stützt sich auf einer klaren Vision und Strategie, zukunftsweisenden Technologien sowie Lösungen, die ihren Kunden einen nachhaltigen Mehrwert generieren.

Bekräftigt durch die herausragende Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres hebt der Vorstand seine bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2023 an und geht nunmehr für das laufende Jahr von einem Gesamtumsatz von mindestens Mio. EUR 142 (vorher: Mio. EUR 135) und einer EBIT-Marge auf Jahressicht um 30 Prozent (vorher: jedenfalls 27 Prozent) aus. Die mittelfristige Prognose bis 2025 bleibt mit Blick auf das derzeitige wirtschaftliche Umfeld und dessen Auswirkungen auf die Auftragslage unverändert. Dabei rechnet die Gesellschaft für 2024 mit einem Umsatz von Mio. EUR 160 und für 2025 mit einem Umsatz von Mio. EUR 190. Die Marge soll dabei in 2025 über 30 Prozent betragen.

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: HALBJAHRESVERGLEICH IN TEUR

01.01.2023

- 30.06.2023 Anteil am

Gesamtumsatz 01.01.2022

- 30.06.2022 Anteil am

Gesamtumsatz Veränderung

2023 zu 2022 Umsatz 73.249 100% 53.573 100% 37% Software 51.807 71% 36.532 68% 42% Lizenzen 9.332 13% 6.084 11% 53% Wartung 17.688 24% 15.369 29% 15% Cloud & Subskriptionen 24.787 34% 15.079 28% 64% Beratung 16.400 22% 13.812 26% 19% Hardware 3.359 5% 1.986 4% 69% Sonstiges 1.682 2% 1.243 2% 35% EBITDA 26.152 36% 15.813 30% 65% EBIT 24.208 33% 13.853 26% 75% EBT 24.389 33% 12.434 23% 96% Nettoergebnis 16.189 22% 8.294 15% 95% Cash Flow 25.123 34% 8.120 15% 209% Liquidität (1) 56.887 40.605 40% EPS in Euro 2,04 1,04 95% Mitarbeiter (3) 735 650 13%

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR





Q2/23 Q1/23 Q4/22 Q3/22 Q2/22 Umsatz 37.026 36.223 32.033 28.310 27.571 Software 26.594 25.213 22.123 19.738 19.438 Lizenzen 4.647 4.685 3.651 2.872 4.036 Wartung 8.917 8.771 8.357 7.906 7.645 Cloud & Subskriptionen 13.030 11.757 10.115 8.960 7.757 Beratung 8.063 8.337 7.671 6.632 6.584 Hardware 1.565 1.794 1.388 1.102 915 Sonstiges 803 879 851 838 633 EBITDA 13.580 12.572 10.143 8.751 8.833 EBIT 12.615 11.593 9.186 7.763 7.843 EBIT-Marge in % 34% 32% 29% 27% 28% EBT 12.727 11.662 8.949 7.927 7.143 Nettoergebnis 8.458 7.731 5.628 5.455 4.749 Cash Flow 1.618 23.505 1.707 16.534 2.060 Liquidität (1/2) 56.887 78.951 56.827 56.242 40.605 EPS in Euro 1,07 0,97 0,71 0,68 0,60 Mitarbeiter (3) 735 715 693 679 650

(1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen)

(2) Dividende von 2,83 je Aktie am 04.05.2023 (TEUR 22.507); Dividende von EUR 1,82 je Aktie am 04.05.2022 (TEUR 14.475)

(3) zum Quartals-/Jahresende

Anstehende Termine:

11.08.2023 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss

15.09.2023 Außerordentliche Hauptversammlung

23.10.2023 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss

27.11.2023 ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum

ATOSS

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 15.000 Kunden in mehr als 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com

