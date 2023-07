GNW-Adhoc: Exela Technologies erfüllt den renommierten deutschen IT-Sicherheitsstandard "TR-Resiscan"

^FRANKFURT, Deutschland, July 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exela Technologies,

Inc. ("Exela" oder "das Unternehmen") (NASDAQ: XELA, XELAP), ein führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung von Geschäftsprozessen ("BPA"), gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ("BSI") die Zertifizierung mit der höchsten Aufbaustufe der technischen Richtlinie Resiscan erhalten hat. Das BSI ist die deutsche Behörde für IT-Sicherheit, die Leitlinien für die Informationssicherheit bereitstellt und sichere Praktiken in der Industrie fördert. Es veröffentlicht außerdem Richtlinien, Standards und Empfehlungen für den Schutz von IT-Systemen und kritischen Infrastrukturen, die Bereiche wie Verschlüsselungsalgorithmen, Netzwerksicherheit, Datenschutz und Reaktion auf Vorfälle abdecken, um Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Cybersicherheit zu unterstützen. "Die Zuteilung der TR Resiscan-Zertifizierung des BSI in der Stufe ?sehr hoch", ist eine zusätzliche Anerkennung unserer robusten Sicherheitsmaßnahmen und unseres Bestrebens, dem Datenschutz und dem Schutz der Privatsphäre Priorität einzuräumen", sagte Vitalie Robu, Präsident von Exela EMEA. Durch die Einhaltung der BSI-Richtlinien geht Exela proaktiv gegen potenzielle Risiken und Schwachstellen in seinen IT-Systemen vor und garantiert seinen Kunden die höchstmögliche Integrität der Digitalisierungsprozesse. Dies garantiert einen unveränderbaren und gesicherten Übergang von der analogen in die digitale Ebene ohne Informationsverluste. Erfüllung der höchsten Marktstandards Dies ist ein großer Erfolg für Exela, da das BSI mit seinen sehr komplexen Vorgaben diese Sicherheitsstufe erstmalig vergeben hat. Dies zeigt Exela´s Sorgfalt und die Einhaltung der anerkannter Standards, wie sie auch von Vorschriften wie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) gefordert werden. Dementsprechend sollten Anleger, Medien und andere am Unternehmen Interessierte die Website des Unternehmens und seine Konten in den sozialen Medien zusätzlich zu den Pressemitteilungen des Unternehmens, den SEC- Einreichungen und den öffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts verfolgen. Über Exela Technologies Exela ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Geschäftsprozessautomatisierung (BPA) und nutzt seine globale Präsenz und proprietäre Technologie, um Lösungen für die digitale Transformation anzubieten, die die Effizienz, Qualität und Produktivität verbessern. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Betrieb geschäftskritischer Prozesse bedient Exela eine wachsende Liste von mehr als 4.000 Kunden in 50 Ländern, darunter über 60 % der Fortune(®) 100. Zu den grundlegenden Technologien von Exela gehören Informationsmanagement, Workflow-Automatisierung und integrierte Kommunikation. Die Software und Dienstleistungen von Exela umfassen branchenübergreifende Lösungspakete für das Finanz- und Rechnungswesen, die Personalverwaltung, die Anlagenoptimierung und die Rechtsverwaltung sowie branchenspezifische Lösungen für das Bankwesen, das Gesundheitswesen, das Versicherungswesen und den öffentlichen Sektor. Exela ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Workflow-Automatisierung, beaufsichtigte und unbeaufsichtigte kognitive Automatisierung, digitale Poststellen, Druckkommunikation und Zahlungsabwicklung mit Installationen auf der ganzen Welt. Mit Cloud-fähigen Plattformen, die auf einem konfigurierbaren Pool von Automatisierungsmodulen aufbauen, und rund 15.000 Mitarbeitern in 21 Ländern beschäftigt, setzt Exela als End-to-End-Partner für die digitale Transformation integrierte Technologien und Abläufe schnell um. 