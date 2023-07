Rekordjagd an der Börse: Diese Aktien brechen alle Grenzen!

Aktien auf Rekordkurs an der Börse! Die Finanzmärkte haben in den letzten Jahren Höhen und Tiefen erlebt, die Anleger und Analysten gleichermaßen in ihren Bann gezogen haben. Inmitten dieses ständigen Auf und Ab haben sich jedoch drei Unternehmen mit Kursrekorden als herausragende Gewinner herauskristallisiert.

Die Rede ist von Fiserv (WKN: 881793), Talanx (WKN: TLX100) und Atoss Software (WKN: 510440). Sie haben nicht nur die Aufmerksamkeit der Börsianer auf sich gezogen, sondern auch mit starken Geschäftsmodellen und beeindruckenden Wachstumstreibern für Begeisterung gesorgt.

Lasst uns in diesem Artikel einmal einen genaueren Blick auf diese Aktien werfen, ihre Geschäftsmodelle kurz beleuchten und die entscheidenden Faktoren untersuchen, die zu ihrem eindrucksvollen Erfolg an der Börse beigetragen haben. Tauchen wir ein und entdecken, was diese Unternehmen immer neue Rekordhochs erklimmen lässt.

Fiserv: Das unbekannte Fintech aus Amerika

Das Unternehmen mit Sitz in Brookfield (Wisconsin, USA) ist in den Bereichen Zahlungsabwicklung, digitale Banklösungen, Risikomanagement, Datenanalyse und mehr tätig. Es ist ein führender Anbieter von Finanztechnologie-Lösungen und Zahlungsdienstleistungen und unterstützt Tausende von Finanzinstituten, Unternehmen und Regierungen dabei, ihre Zahlungsdienste zu optimieren und ihren Kunden modernste Technologien anzubieten.

Im Kern profitiert das Geschäftsmodell von der zunehmenden Digitalisierung des Finanzsektors und der steigenden Nachfrage nach effizienten Zahlungsdienstleistungen. Wachstumstreiber für Fiserv sind auch die steigende Nachfrage nach digitalen Bezahldiensten und E-Commerce.

Die Verschiebung des Konsumentenverhaltens hin zu Online-Shopping und kontaktlosem Bezahlen hat Fiserv, ähnlich wie Paypal (WKN: A14R7U), in eine optimale Position gebracht, um von diesem Megatrend nachhaltig zu profitieren.

Talanx-Aktien: Der unterschätzte Konzern hinter Hannover Rück

Talanx ist ein führender deutscher Versicherungskonzern, der in den Bereichen Industrie-, Privat- und Rückversicherung tätig ist. Das Unternehmen betreut Kunden weltweit und verfolgt eine diversifizierte Geschäftsstrategie.

Ein wichtiger Wachstumstreiber für Talanx ist die steigende Nachfrage nach Versicherungsschutz in den Schwellenländern und das zunehmende Bewusstsein für Versicherungslösungen bei Privatpersonen und Unternehmen. Insbesondere die Mehrheitsbeteiligung am führenden Rückversicherer Hannover Rück (WKN: 840221) ist ein wichtiger Werttreiber.

Die globalen Herausforderungen durch Naturkatastrophen und andere Risiken sind anspruchsvoll. Langfristig können sie aber auch eine Chance sein, die sich in höheren Prämien niederschlägt. Pricing-Power ist ein Thema, das die Versicherer in der jüngsten Vergangenheit eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben.

Atoss Software: Kleiner Gewinner der Digitalisierung

Atoss Software ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf Workforce-Management-Lösungen spezialisiert hat. Die Software der Münchner hilft Unternehmen, ihre Arbeitszeitmodelle zu optimieren, den Personalbedarf zu prognostizieren und den Einsatz der Mitarbeitenden effizient zu planen. Damit steht Atoss in direkter Konkurrenz zu Silicon Valley-Start-ups wie Workday (WKN: A1J39P) oder Paycom (WKN: A1XFVG).

Die steigende Nachfrage nach effektivem Workforce Management und die Notwendigkeit, Arbeitskräfte flexibel einzusetzen, treiben das Wachstum von Atoss Software. In einer sich schnell verändernden Arbeitswelt ist es für Unternehmen entscheidend, ihre Mitarbeiterressourcen optimal zu nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Es ist leicht nachvollziehbar, dass die genannten Kräfte zu einer steigenden Kundenzahl und einem robusten Wachstum führen.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Fiserv, Talanx und Atoss Software von starken Megatrends profitieren und sich durch starke Geschäftsmodelle vom Wettbewerb abheben. Die jüngst erreichten Allzeithochs könnten daher als Etappenziel gewertet werden. Allerdings gibt es auch Risiken auf der Bewertungsseite. Diese gilt es im Auge zu behalten und das Wachstum mit der Bewertung abzugleichen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Talanx und Workday.

