VAT Group AG / Schlagwort(e): Konferenz/Halbjahresergebnis

VAT - Medien- und Investoren Telefonkonferenz und Webcast zum Halbjahresabschluss 2023



25.07.2023 / 06:00 CET/CEST



VAT lädt Sie herzlich zur Medien- und Investoren Telefonkonferenz und Webcast zum Halbjahresabschluss 2023 ein. Mike Allison, CEO und Fabian Chiozza, CFO, werden die detaillierten Resultate der ersten sechs Monate des Jahres 2023 präsentieren und einen Ausblick für den Rest des Jahres 2023 abgeben. Im Anschluss an die Präsentation wird es eine Frage-und-Antwort-Runde geben. Datum: Donnerstag, 27. Juli 2023 Zeit: 11:00 Uhr MESZ Die Veranstaltung kann sowohl über die Telefonkonferenz oder über den Webcast verfolgt werden. Die Teilnehmer können entweder über die Konferenzschaltung oder über das Chat-Fenster, das im Webcast zur Verfügung steht, an der Q&A-Sitzung teilnehmen. Die Präsentationen und die Q&A-Sitzung werden auf Englisch gehalten. Um an dem Webcast teilzunehmen, folgen klicken Sie bitte HIER. Alternativ können sich die Teilnehmer der Telefonkonferenz HIER vorregistrieren und erhalten dann spezielle Einwahldetails, um einfach und schnell auf den Anruf zuzugreifen. Teilnehmer die sich nicht vorregistrieren können, können sich hier einwählen: +41 58 310 50 00 (Europe) +44 207 107 0613 (UK) +1 631 570 5613 (USA) Bitte rufen Sie 5-10 Minuten vor der Telefonkonferenz an: VAT veröffentlicht gleichentags um 06:30 Uhr MESZ den Halbjahresbericht 2023. Gleichzeitig stehen HIER die Präsentationsfolien (in englischer Sprache) für die Telefonkonferenz und den Webcast zum Download zur Verfügung. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird ca. 24 Stunden nach der Veranstaltung auf der VAT-Website verfügbar sein. Mit freundlichen Grüssen Michel Gerber Christopher Wickli Leiter Investor Relations & Nachhaltigkeit Investor Relations Manager

