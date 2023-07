EQS-News: Lünendonk-Studie 2023: q.beyond Portfolio entspricht IT-Investitionsschwerpunkten deutscher Unternehmen

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Studie

Lünendonk-Studie 2023: q.beyond Portfolio entspricht IT-Investitionsschwerpunkten deutscher Unternehmen



27.07.2023

Lünendonk-Studie 2023: q.beyond Portfolio entspricht IT-Investitionsschwerpunkten deutscher Unternehmen Firmen investieren vorrangig in sieben Themen, darunter Cloud Transformation, Prozesseffizienz und Security

q.beyond zählt zu den wachstumsstärksten und führenden deutschen IT-Service-Unternehmen Köln, 27. Juli 2023 – Mit seinen Kernthemen und -services deckt der IT-Dienstleister q.beyond die wichtigsten strategischen IT-Vorhaben deutscher Unternehmen ab. Das geht aus der aktuellen Studie „Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland 2023“ hervor, die das Marktforschungsunternehmen Lünendonk jetzt herausgegeben hat. Die Studie ermittelte unter anderem die Investitionsschwerpunkte von Unternehmen im laufenden und kommenden Jahr. Bei den sieben wichtigsten Themen des Marktes handelt es sich um Angebotsschwerpunkte von q.beyond. Im Einzelnen sind dies: Cyber Security/Informationssicherheit

Prozesseffizienz und -automatisierung

IT-Modernisierung

Digital Workplace

Cloud-Transformation

datengetriebene Organisation sowie

individuelle Softwareentwicklung und Systemintegration. Passende IT-Services für die digitale Transformation „q.beyond befindet sich auf dem richtigen Kurs und adressiert unserer Beobachtung zufolge die Digitalisierungs-Themen, die für das Vorankommen ihrer Kunden am Markt entscheidend sind“, so Mario Zillmann, Partner bei Lünendonk & Hossenfelder. Thies Rixen, CEO bei der q.beyond AG, spürt Rückenwind am Markt: „Unser Portfolio entspricht den aktuellen Bedürfnissen der Unternehmen. Daraus ergeben sich neue Wachstumsmöglichkeiten – insbesondere wenn es um die Optimierung der Geschäftsmodelle mittels Applikationen sowie um den Betrieb kritischer Kernprozesse geht. Diese Chancen werden wir nutzen.“ q.beyond zählt zu den führenden deutschen IT-Service-Unternehmen Laut Lünendonk zählt q.beyond schon heute zu den zehn am schnellsten wachsenden IT-Service-Unternehmen Deutschlands. Der IT-Dienstleister konnte seinen Umsatz in Deutschland im vergangenen Jahr um 12 Prozent steigern. Zudem gehört das Unternehmen auch weiterhin zu den umsatzstärksten Anbietern in diesem Segment. Wie im vergangenen Jahr führt Lünendonk die q.beyond AG auf Platz 12 der nach Umsatz größten deutschen IT-Service-Unternehmen. Gemäß der Studie wird das Wachstum des IT-Servicegeschäfts dieses und kommendes Jahr anhalten, obwohl die Inflation, die Energiekrise und Lieferkettenstörungen den Markt belasten. Treiber des Wachstums sind Lünendonk zufolge vor allem der weiter steigende Bedarf nach Digitalisierung, Differenzierung und neuen Geschäftsmodellen. Insgesamt hat Lünendonk für die jährlich erscheinende Studie 106 IT-Dienstleister analysiert (Vorjahr: 96). Die IT-Service-Unternehmen erzielen mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes mit IT-Dienstleistungen und agieren als unabhängige IT-Dienstleister mit mehr als 50 Prozent externer Umsätze. Die gesamte Lünendonk-Studie 2023 „Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland“ steht bei q.beyond unter folgendem Link zum kostenfreien Download bereit: https://www.qbeyond.de/luenendonk-studie-2023





Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft, Data Intelligence, Security und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland und Spanien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations /Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

