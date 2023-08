ANALYSE-FLASH: RBC belässt HSBC auf 'Outperform' - Ziel 800 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 800 Pence belassen. Trotz etwas höherer Kosten als erwartet habe die Großbank die Gewinnerwartungen im zweiten Quartal deutlich getoppt, schrieb Analyst Benjamin Toms am Dienstag in seiner ersten Reaktion./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 01:47 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2023 / 01:47 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------