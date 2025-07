Deutsche Bank winkt weiter bei Commerzbank ab

(Reuters) - Die Deutsche Bank zeigt weiterhin kein Interesse, sich am Übernahmepoker um den kleineren Konkurrenten Commerzbank zu beteiligen.

Das Geldhaus arbeite an der Umsetzung seiner Strategie, sagte Finanzchef James von Moltke am Donnerstag in einer Telefonkonferenz auf die Frage nach einem Interesse an der Commerzbank. "Daran hat sich nichts geändert", betonte er. Die italienische Großbank Unicredit hat sich mit 19 Prozent der Anteile bei der Commerzbank eingekauft und will diese weiter aufstocken. Das Vorgehen der Bank stößt aber bei der Commerzbank und auch der Bundesregierung auf Widerstand.