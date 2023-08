CATERPILLAR - Knackt die Aktie das Allzeithoch nach den Zahlen?

Caterpillar Inc. - WKN: 850598 - ISIN: US1491231015 - Kurs: 265,170 $ (NYSE)

Die Caterpillar-Aktie befindet sich in einer jahrzehntelangen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie im Januar 2023 auf ein Allzeithoch bei 266,04 USD. Danach musste der Wert einen deutlichen Rückschlag hinnehmen und fiel unter das alte rekordhoch bei 246,69 USD zurück. Erst am log. 50 %-Retracement der Aufwärtsbewegung ab September 2022 bei 206,70 USD stoppte der Abverkauf.

Im Bereich dieses Retracements drehte die Aktie wieder nach oben und schoss an das Allzeithoch. Unterhalb dieses Hochs konsolidiert der Wert seit einigen Tagen seitwärts und fiel im Tief auf 256,82 USD. Gestern schloss der Wert minimal unter dem Allzeithoch.

Heute vermeldete der Konzern vorbörslich Zahlen. Caterpillar Inc. übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 5,55 USD die Analystenschätzungen von 4,57 USD. Der Umsatz liegt mit 17,3 Mrd. USD über den Erwartungen von 16,41 Mrd. USD.

Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 265,17 USD wird die Aktie aktuell bei 269,49 USD und damit auf einem neuen Allzeithoch getaxt.

Was wäre möglich, wenn …

Damit deutet sich ein Ausbruch in der Caterpillar-Aktie an. Gelingt dieser tatsächlich, dann wäre Platz für eine weitere Rally in Richtung 282,23 USD oder sogar 319,118 USD.

Sollte der Wert allerdings unter 256,82 USD abfallen, wäre mit Abgaben gen 246,69 USD oder sogar 231,28 USD zu rechnen.

Fazit: Die erste Reaktion auf die Zahlen fällt positiv aus. Halten die Bullen dieses Niveau, dann stünde einer weiteren Rally kaum etwas entgegen.

Caterpillar -Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)