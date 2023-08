Dax Chartanalyse 01.08.2023: Zurück zur 16.000er Marke?

Widerstand: 16.530 16.450 Unterstützung: 16.200 16.000

Rückblick:

Der Index markierte im gestrigen Haandelsverlauf ein neues Allzeithoch nördlich der 16.500er Marke, kam allerdings in der zweiten Handelshälfte deutlich unter Druck. Heute Vormittag startet der Index mit einer kleineren Abwärtskurslücke, im Anschluss setzte neuer Verkaufsdruck ein und drückte den Index unter 16.300 Punkte.

Ausblick:

Die gestrige Tagesperformance hat eine bärische Reversalkerze im Chartbild hinterlassen. So lange den Bullen kein schneller Rebound zurück über 16.500 Punkte gelingt, ist weiterer Verkaufsdruck in den Bereich 15.950 bis 16.050 Punkte das präferierte Szenario für die kommenden Handelstage, potenziell korrigiert der Index deutlich tiefer. Der August ist der schwächste Handelsmonat im deutschen Leitindex.

WERBUNG

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DW9X6R von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 01.08.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 14.773 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DJ4JUY von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 01.08.2023), die K.o.-Schwelle bei 17.936 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.