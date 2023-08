Diageo will die Dividende erhöhen

Der Getränkekonzern Diageo plc (ISIN: GB0002374006) wird die Schlussdividende im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf 49,17 Pence (ca. 57,4 Eurocent) je Aktie erhöhen, wie am Dienstag berichtet wurde. Auszahltag ist der 12. Oktober 2023 (Ex-Dividenden Tag: 24. August 2023).

Diageo zahlt eine Zwischen- und eine Schlussdividende aus. Das Verhältnis Zwischen- zu Schlussdividende liegt in der Regel bei 40:60. Für das abgelaufene Geschäftsjahr liegt die Gesamtausschüttung bei 80 Pence (ca. 93,3 Eurocent) nach 76,18 Pence im Vorjahr. Damit wird die Gesamtdividende um knapp 5 Prozent erhöht. Beim aktuellen Börsenkurs von 41,05 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,27 Prozent. Diageo will die Dividende ab dem Jahr 2024 in US-Dollar bekannt geben, wie ebenfalls mitgeteilt wurde.

Der weltweit größte Spirituosen-Hersteller veröffentlichte am Dienstag auch seine vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr (30. Juni 2023). Der Nettoumsatz stieg um 10,7 Prozent auf 17,1 Mrd. Pfund (ca. 19,95 Mrd. Euro). Organisch ergab sich ein Wachstum um 6,5 Prozent. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 15 Prozent auf 3,73 Mrd. Pfund (ca. 4,35 Mrd. Euro).

Zu den Marken des Konzerns aus London zählen Guinness, Captain Morgan, Smirnoff, Tanqueray Gin oder auch Baileys.

Redaktion MyDividends.de