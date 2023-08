Recycling-Aktien: Hier liegt das Geld auf der Straße!

Die heutige Gesellschaft steht vor immensen Herausforderungen im Umgang mit Abfall und der effizienten Nutzung natürlicher Ressourcen. Mit Plastik versetzte Weltmeere sind nur ein bekanntes Beispiel. In diesem Kontext hat sich der Megatrend Müll- und Abfallrecycling zu einer treibenden Kraft entwickelt, die sowohl ökologische als auch ökonomische Potenziale birgt.

Die Einführung einer Kreislaufwirtschaft und die Nutzung recycelter Rohstoffe haben sich als entscheidende Trends erwiesen, um die schädlichen Auswirkungen der linearen Wirtschaft zu mindern und eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Dass man mit Recycling gutes Geld verdienen kann, das haben bereits Akteure wie Tomra Systems (WKN: A3DHA0), Veolia Environnement (WKN: 501451), Waste Management (WKN: 893579) oder Republic Services (WKN: 915201) eindrucksvoll bewiesen. Schauen wir uns heute einmal einen dominierenden Player in den USA genauer an.

Waste Management Aktie: Börsennotierter Marktführer in den USA

Das Geschäftsmodell von Waste Management konzentriert sich auf die Erbringung von Dienstleistungen zur Entsorgung und Verwertung von Abfällen. Als führendes privates Unternehmen in der Abfallwirtschaftsbranche der USA betreibt es ein Netzwerk von Sammelfahrzeugen, die Abfälle von verschiedenen Quellen wie Unternehmen, Haushalten und öffentlichen Einrichtungen einsammeln. Die gesammelten Abfälle werden dann zu geeigneten Verarbeitungsanlagen transportiert.

Waste Management bietet auch Recyclingdienste an, bei denen recycelbare Materialien wie Papier, Karton, Kunststoff und Metall aus den gesammelten Abfällen sortiert und zur Wiederverwertung vorbereitet werden. Durch den Recyclingprozess kann das Volumen an Deponieabfällen reduziert und wertvolle Ressourcen wiedergewonnen werden.

Ein weiterer Aspekt des Geschäftsmodells ist die Energiegewinnung aus Abfällen. Waste Management betreibt Anlagen zur Abfallverbrennung, bei der nicht recycelbare Abfälle zur Erzeugung von Energie genutzt werden – Ein Prozess, der zur weiteren Reduzierung der Abfallmenge und Stromerzeugung beiträgt.

Darüber hinaus bietet Waste Management umweltbezogene Dienstleistungen an, wie beispielsweise Beratung und Schulungen zum nachhaltigen Umgang mit Abfällen. Das Unternehmen arbeitet eng mit Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für deren Abfallmanagementbedürfnisse zu entwickeln.

Laut Geschäftsbericht 2022 wurden rund 3,4 Mrd. US-Dollar mit Entsorgungsdiensten vereinnahmt, was ein stattliches Plus von 12,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die langfristig ausgerichteten Entsorgungsdienste entsprechen dabei rund 68 % der gesamten Umsatzerlöse von knapp 5 Mrd. US-Dollar. Der Gesamtumsatz erhöhte sich im Geschäftsjahr 2022 um rund 5,5 %.

Einen großen Umsatzbeitrag lieferten auch die eigenen Landfills, also die Mülldeponien. Sie unterliegen staatlichen Auflagen, was einen Schutz vor Wettbewerb darstellt. Verdient wird hier das Geld mit Abfallgebühren oder dem Recycling und der Verwertung von Rohstoffen verdient. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Bio- und Methangasverwertung.

Bewertung zu hoch?

Blickt man auf die Bewertung des in Houston (Texas, USA) ansässigen Unternehmens, so muss man tief in die Tasche greifen, um bei der Erfolgsgeschichte dabei zu sein. Der Multiplikator auf die erwarteten Gewinner beläuft sich auf fast 28.

Der Preis ist definitiv hoch, jedoch wird auch jede Menge Substanz geboten. Das zuletzt abgelieferte Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich dürfte jedoch nicht den Premium-Aufschlag alleine rechtfertigen. Vielmehr ist es die tiefgreifende Verflechtung des Unternehmens zu seinen Kunden, die für Zuverlässigkeit und Pricing-Power stehen.

Fazit

Beim Thema Recycling von Abfall und Müll dürfte angesichts der Klimakrise noch einiges an Wachstumsfantasie vorhanden sein. Die Bewertungsmultiplikatoren nehmen jedoch schon viel von diesem Potenzial vorweg, was die zukünftigen Chancen für Investoren einengt.

