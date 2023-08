EQS-News: SNP SE: Neue Aufstellung im Verwaltungsrat

EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Personalie

SNP SE: Neue Aufstellung im Verwaltungsrat



02.08.2023 / 14:00 CET/CEST

Corporate News SNP SE: Neue Aufstellung im Verwaltungsrat Dr. Karl Benedikt Biesinger wird Vorsitzender des Verwaltungsrats; Prof. Dr. Thorsten Grenz übernimmt stellvertretenden Vorsitz.

Prof. Dr. Thorsten Grenz wird Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Dem Prüfungsausschuss gehören die Herren Grenz und Reppegather an.

Gesellschaft plant, kurzfristig eine außerordentliche Hauptversammlung für eine Abstimmung hinsichtlich des Übergangs in das dualistische System einzuberufen. Heidelberg, 2. August 2023 – Das Software- und Beratungsunternehmen SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat den Verwaltungsrat neu konstituiert. In der gestrigen Sitzung des Verwaltungsrats der SNP wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende, Herr Dr. Karl Benedikt Biesinger, zum Vorsitzenden und Herr Prof. Dr. Thorsten Grenz zu dessen Stellvertreter gewählt. Herr Grenz übernimmt zudem den Vorsitz des Prüfungsausschusses, dem auch Herr Sebastian Reppegather angehört. „Wir freuen uns, die SNP in der seit dem Amtsantritt von Dr. Jens Amail positiven Entwicklung zu begleiten und mit ganzer Kraft zu unterstützen“, so Dr. Karl Benedikt Biesinger. „Der Verwaltungsrat ist der festen Überzeugung, dass der von unserem Hauptaktionär Wolfgang Marguerre geforderte Übergang in das dualistische System am besten geeignet ist, der Unternehmensführung um Dr. Jens Amail die für den weiteren Aufschwung der Gesellschaft erforderliche unternehmerische Freiheit und Verantwortung zu gewährleisten.“ Die Gesellschaft plant daher, kurzfristig eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, in der der Übergang in das dualistische System zur Beschlussfassung der Aktionäre gestellt wird. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Verwaltungsrat unter Vorsitz von Dr. Karl Benedikt Biesinger, und ich unterstütze den Übergang in das dualistische System“, kommentiert Jens Amail, CEO von SNP. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass die erforderliche Aktionärsmehrheit dem Antrag ihre Zustimmung erteilt. Damit wären sodann die Voraussetzungen für eine klare Kompetenzzuordnung und -abgrenzung gegeben.“ Im dualistischen System leitet der Vorstand der Gesellschaft in vollumfänglicher eigener Verantwortung die Gesellschaft operativ, und der Aufsichtsrat übernimmt Kontroll- und Beratungsaufgaben. Über SNP SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Daten zu entfalten und ihre ganz individuelle Reise in eine digitale Zukunft zu gestalten. Mit der Data Excellence Platform CrystalBridge® und dem BLUEFIELD-Ansatz hat SNP einen umfassenden Branchenstandard geschaffen, um SAP-Systeme schneller und sicherer zu re-strukturieren, modernisieren und datengetriebene Innovationen in der Cloud zu realisieren. Weltweit vertrauen rund 1.800 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 21 der DAX40 und 95 der Fortune 500. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeitende an über 40 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 173,4 Mio. EUR. Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner SNP: Jörg Petzhold

Vice President Global Marketing & Communication

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: presse@snpgroup.com

