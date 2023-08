MODERNA - Das sieht nicht gut aus

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 110,605 $ (Nasdaq)

Seit Anfang 2021 hat sich in dieser Pharma-/Biotechaktie ein gewaltiger Trendwendeprozess ausgebildet. Eine so genannte bärische SKS. Die rechte Schulter ist mehrfach ausgebildet, der Trendwendeprozess hat sich also zeitlich deutlich extensiert. Durch den dynamischen Bruch der Unterstützungen bei 123 udn 116 USD wird das Trendwendemusterfraktal aktiviert. Es besteht aus charttechnischer Sicht die erhöhte Wahrscheinlichkeit für weitere Kursabschläge in Richtung 95 USD.

LIVE-Finanznachrichtenticker: https://stock3.com/news/live

Moderna Inc. d

Moderna Inc. d2

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)