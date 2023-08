Original-Research: Samara Asset Group plc (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Samara Asset Group plc - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Samara Asset Group plc Unternehmen: Samara Asset Group plc ISIN: MT0001770107 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 4,14 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Julien Desrosiers Die Samara Asset Group erhöht ihre Investitionen in den Fund-of-Fund-Ansatz. Samara Alpha Management legt Flaggschiff-Fonds auf, der attraktive risikoadjustierte Renditen verspricht. Im Juni 2023 verkaufte die Samara Asset Group (ehemals: Cryptology Asset Group) ihre gesamte Beteiligung an Block.one, einem Kryptounternehmen, für 118,9 Mio. USD, was zu einem Gewinn von rund 52 Mio. USD führte. Anschließend schüttete das Unternehmen eine Dividende von 1,30 Euro pro Aktie aus, was einer Gesamtausschüttung von rund 74 Millionen Euro entspricht. Samara sieht die neue Strategie im Fonds-von-Fonds-Geschäft. Dies steht im Einklang mit dem Ziel, ein zuverlässiger institutioneller Investor zu werden. Samara strebt mit seiner marktneutralen Fund-of-Fund-Strategie eine erwartete jährliche Rendite von 25 % bis 35 % an und profitiert dabei von der erfolgreichen Einführung der Plattform Samara Alpha. Die Strategie nutzt Ineffizienzen insbesondere in der Krypto-Landschaft, um Alpha und hohe Renditen zu generieren und gleichzeitig das Risiko von Basiswerten und Volatilität zu reduzieren. Samara Alpha operiert als unabhängige Tochtergesellschaft der Samara Asset Group und verwaltet seine Fonds unabhängig mit externen Mitgliedern und Kommanditisten. Die Aktionäre partizipieren ebenfalls am potenziellen Erfolg von Samara Alpha. Während die Bewertung der Tochtergesellschaft derzeit auf Kostenbasis erfolgt, wird nach strategischen Investoren gesucht, um den Wert der Gesellschaft zu erhöhen. Eine mögliche Kapitalerhöhung könnte strategische Investoren einbeziehen, die neben der Samara Asset Group investieren würden. Die Samara Asset Group hat 10 Millionen Dollar in den marktneutralen Multi-Strategie-Fonds investiert, der von ihrer Tochtergesellschaft Samara Alpha Management aufgelegt wurde. Diese in den USA ansässige Vermögensverwaltungstochter hat sich auf die Nutzung von Marktineffizienzen im aufstrebenden Bereich der digitalen Vermögenswerte spezialisiert, mit dem Ziel, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Unter der Leitung von Chief Investment Officer Adil Abdulali verfügt das Unternehmen über ein diversifiziertes Portfolio digitaler Vermögensverwalter. Wir haben die Gesamtbewertung der Investitionen der Samara Asset Group auf 227,15 Millionen Euro geschätzt. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Nettoverschuldung und der Holdingkosten in Höhe von 17,28 Mio. EUR (ein Anstieg gegenüber dem vorherigen Wert von 15,22 Mio. EUR) haben wir einen umfassenden Nettoinventarwert (NAV) für das Unternehmen geschätzt, der nun bei 209,87 Mio. EUR liegt. Dies entspricht einem Wert von 4,14 EUR je Aktie. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 2,18 EUR (Xetra am 25. Juli 2023 um 10:02 Uhr) besteht ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Wir stufen die Aktie daher weiterhin mit 'Kaufen' ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27455.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

