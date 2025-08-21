Werbung ausblenden

Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG - von Montega AG

21.08.2025 / 15:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot & Württembergische AG

     Unternehmen:               Wüstenrot & Württembergische AG
     ISIN:                      DE0008051004

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.08.2025
     Kursziel:                  21,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christoph Hoffmann

W&W legt dank Sachversicherung starkes H1 hin

W&W hat jüngst den H1-Bericht veröffentlicht und einen enormen Gewinnsprung
vermeldet. Ausschlaggebend waren einerseits die deutlichen
Prämienanpassungen und andererseits das Ausbleiben von großen
Elementarschäden, was zu einer hervorragenden Profitabilität der
Sachversicherung in H1 führte. Auch das Q3 dürfte bisher ohne
außergewöhnliche Elementarschäden verlaufen sein und damit signifikant auf
unsere FY-Prognosen einzahlen. Darüber hinaus bestätigte der neue
Finanzvorstand Matthias Bogk im Earnings Call die reduzierte
Reportingstruktur, die in Q1 und Q3 lediglich eine einseitige
Zusammenfassung vorsieht. In Q1/25 beinhaltete diese nicht die u.E.
entscheidenden KPIs oder Gewinne und führt damit u.E. insgesamt zu deutlich
weniger Transparenz.

[Tabelle]

Sachversicherung glänzt in H1 mit hervorragender Combined Ratio: Nachdem wir
bereits in Q1 ein gutes Ergebnis in der Sachversicherung erwartet hatten,
dürfte auch das Q2 äußerst erfreulich verlaufen sein. So lag das
Segmentergebnis in H1 bei 107 Mio. EUR (Vj.: -79 Mio. EUR) und ist vom
verbesserten Versicherungstechnischen Ergebnis getrieben. Gemäß Vorstand ist
eine Verbesserung von ca. 100 Mio. EUR auf Preisanpassungen zurückzuführen,
während das verbleibende Plus dem u.E. normalisierten Schadenniveau
zuzuschreiben ist. Die Combined Ratio (brutto) lag bei sehr guten 83,8%,
nach 104,7% im Vorjahr.

Ergebnis der Bausparkasse Wüstenrot temporär von Absicherungsgeschäften
belastet: Mit einem Fehlbetrag von -51 Mio. EUR lag das Segment Wohnen
deutlich unter dem Vorjahr (24 Mio. EUR), was primär auf EInmaleffekte im
Zuge von Zinssicherungsgeschäften zurückzuführen ist. Wir gehen davon aus,
dass das Segment in H2 zwar wieder profitabel wirtschaften wird, jedoch im
Gesamtjahr ein leicht negatives Ergebnis zu Buche steht. Auf Ebene des
Neugeschäfts ergab sich übergeordnet eine konstante Entwicklung in H1,
sodass das Brutto-Bausparneugeschäft weiter bei 5,7 Mrd. EUR lag (+1,2%
yoy). Das Netto-Bausparneugeschäft (eingelöstes Neugeschäft) verringerte
sich um 23,8% yoy auf 4,2 Mrd. EUR.

Personenversicherung steigert Ergebnis: Mit einem Plus von 57,1% yoy stieg
das Segmentergebnis auf 33 Mio. EUR, was mitunter von der vorteilhaften
Zins- und Kapitalmarktentwicklung getrieben war. Die vertragliche
Servicemarge lag aufgrund von vorteilhaften Bewertungseffekten nahezu
konstant bei 1,6 Mrd. EUR (+1,2% yoy), während die VSM aus dem Neugeschäft
wie in den Vorperioden auf niedrigem Niveau lagen.

Fazit: Die H1-Zahlen lagen im Rahmen unserer Erwartungen und zeigen trotz
negativen Einmaleffekten bei Wüstenrot eine deutliche Ergebnisverbesserung.
Auch aufgrund des bisherigen Ausbleibens großer Elementarschäden in Q3
dürfte das zweite Halbjahr u.E: auf Höhe des H1 liegen. Wir bestätigen
unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9526404eb5bba5c3946e58f9837de246

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

