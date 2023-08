Überraschende Aktienperle: Dieser Techie ist heimlicher Gewinner des KI-Booms

Nach meiner Analyse könnte Broadcom (WKN: A2JG9Z) aktuell einer der am meisten unterschätzten Profiteure des KI-Booms sein. Dafür gibt es einige Gründe, die ich dir heute nennen will. Das Unternehmen weist eine hervorragende Erfolgsgeschichte auf, hat hervorragende Rentabilitätskennzahlen und das Management ist sehr darauf bedacht, Mehrwert für die Aktionäre zu liefern. Die beeindruckenden Finanzergebnisse deuten auf einen sehr hohen Standard interner Prozesse hin und es ist sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen von den laufenden Veränderungen in der ständig weiterentwickelnden technologischen Landschaft profitieren wird. Daher ist die Aktie in meiner Meinung nach eine klare Kaufempfehlung.

Aber erst einmal die Grundlagen

Broadcom ist ein Technologie-Unternehmen, das sich mit dem Entwerfen, Entwickeln und Liefern einer breiten Palette von Halbleiter- und Infrastruktur-Softwarelösungen beschäftigt. Das Unternehmen verfügt über ein vielfältiges Produktportfolio für bedeutende Endmärkte wie Breitband, Netzwerke, drahtlose Kommunikation, Speicher und Industrie.

Die Hauptanwendungen umfassen solche Megatrends wie Rechenzentren, eingebettete Netzwerke, Server und Speichersysteme. Halbleiterlösungen machten zuletzt 78 % des Gesamtumsatzes aus. Etwa 80 % des Umsatzes werden außerhalb Amerikas generiert.

Beeindruckende finanzielle Leistung

Der Umsatz kletterte in den vergangenen zehn Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von 29,4 %. Mit dem Wachstum des Geschäfts verbesserten sich die Rentabilitätskennzahlen deutlich. Die Bruttomarge stieg von 50 % auf 75 %, während die Gewinnmarge sich auf 43 % fast verdoppelte. In den vergangenen Jahren ist Broadcom also zu einer Geldmaschine geworden.

Die Orientierung des Managements auf Innovation und langfristiges Denken ist deutlich zu erkennen, wenn man die Verhältnisse von F&E zu Umsatz und Verwaltungsaufwand zu Umsatz betrachtet. Das Unternehmen gibt nur 4 % seines Umsatzes für allgemeine Verwaltungsausgaben aus, was eine sehr hohe Betriebseffizienz bedeutet. Gleichzeitig sind die Ausgaben für F&E mehr als dreimal höher, was andeutet, dass das Management langfristige Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen schaffen kann.

Das Geschäft ist hinsichtlich der Kapitalintensität eher leicht. Das heißt, Broadcom hat weniger Einschränkungen bei der Kapitalallokation. Das Unternehmen ist aktionärsfreundlich und gibt große Summen durch konsistente Aktienrückkäufe und Dividenden zurück. Derzeit liegt die voraussichtliche Dividendenrendite auf einem anständigen Niveau von 1,8 %. Angesichts der hohen FCF-Marge bin ich fest davon überzeugt, dass das Dividendenwachstum von rund 32 % pro Jahr sicher und nachhaltig ist.

Schau genau auf die Bilanz!

Broadcom hat sich in den vergangenen Jahren aggressiv auf Fremdfinanzierung verlassen, um sein Wachstum durch Akquisitionen zu fördern, und das gegenwärtige Verschuldungsverhältnis scheint hoch. Aber ich sehe kein Problem darin, wenn effiziente Unternehmen mit hohen Rentabilitätskennzahlen wie Broadcom Fremdkapital nutzen, um das Wachstum zu beschleunigen. Ich bin in diesem Fall auch mit einem hohen Verschuldungsgrad zufrieden und das Deckungsverhältnis scheint hoch. Auch die Liquiditätskennzahlen sind in guter Verfassung.

Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber

Jüngst hat Broadcom durch seine Beteiligung am Trend der künstlichen Intelligenz einen Aufschwung erfahren. Broadcom stellt kundenspezifische Prozessoren und Hochgeschwindigkeits-Netzwerkprodukte für Rechenzentren her. Laut dem neuesten Quartalsbericht kommen derzeit 15 % des Umsatzes im Halbleiterbereich von der Implementierung generativer KI durch die Broadcom-Kunden, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 10 % bedeutet. Das Management prognostiziert, dass dieser Anteil bis zum Geschäftsjahr 2024 auf 25 % seines Halbleiterumsatzes steigen wird.

Mein Fazit

Broadcom besitzt in der schnelllebigen technologischen Landschaft enormes Potenzial. Mit seiner starken Erfolgsbilanz, beeindruckenden Finanzleistung und seinem Engagement für Innovation hat das Unternehmen gezeigt, dass es sich an sich wandelnde Marktbedingungen anpassen und in neuen Wachstumsbereichen, wie der Künstlichen Intelligenz, erfolgreich sein kann. Trotz hoher Verschuldung ist das Unternehmen aus meiner Sicht gut positioniert, um weiterhin Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

Wichtig: Der stete Anstieg des Umsatzanteils aus KI-bezogenen Produkten zeigt, dass Broadcom eine Schlüsselrolle in der Zukunft der KI-Technologie spielen könnte. Das sind insgesamt vielversprechende Aussichten, die die Broadcom-Aktie auf meiner Watchlist weit nach oben rücken lassen.

