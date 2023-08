Aktionäre von Southwest Airlines erhalten Dividende

Die amerikanische Billigfluggesellschaft Southwest Airlines Co. (ISIN: US8447411088, NYSE: LUV) schüttet am 27. September 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,18 US-Dollar an ihre Investoren aus (Record date ist der 6. September 2023).

Nach Firmenangaben ist es die 178. Quartalsdividende, die die Airline den Investoren ausbezahlt. Im Januar 2023 wurde die Dividendenzahlung wieder aufgenommen (0,18 US-Dollar), nachdem die Dividende im Frühjahr 2020 (zuletzt 0,18 US-Dollar) aufgrund der Coronapandemie ausgesetzt wurde. Die erste Dividende überhaupt wurde im August 1976 bezahlt.

Auf das Jahr gerechnet werden 0,72 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 33,37 US-Dollar beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,16 Prozent (Stand: 2. August 2023).

Southwest Airlines ist 1967 gegründet worden. Die Fluglinie betreibt eine Flotte von knapp 800 Flugzeugen. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz von Southwest Airlines 7,04 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,73 Mrd. US-Dollar), wie am 27. Juli 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 683 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 760 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 0,89 Prozent im Minus (Stand: 2. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 19,91 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de