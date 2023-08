dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.08.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Infineon steckt weitere Milliarden in Ausbau - Quartal schwächer

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Halbleiterkonzern Infineon will seine Kapazitäten kräftig ausbauen und nimmt dafür weitere Milliarden in die Hand. So soll die Fabrik in Malaysia stärker erweitert werden als zunächst geplant. Infineon setzt dabei zusammen mit dem Ausbau der Standorte Villach und Dresden auf den wachsenden Markt für Leistungshalbleiter für die Automobilindustrie, Solar und die Energiespeicherung und erhofft sich dadurch zusätzliche Milliardenerlöse. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal hingegen eine durchwachsene Entwicklung, bestätigte aber die Prognose.

ROUNDUP 2: Zalando optimistischer für Herbst - Profitabler dank weniger Kosten

BERLIN - Trotz eines trägeren Geschäfts hat der Online-Modehändler Zalando im vergangenen Quartal dank strikter Kostenkontrolle operativ mehr verdient als gedacht. Die Konzernführung nahm dies zum Anlass, die Jahresziele zu konkretisieren. Dabei dürfte sich der operative Gewinn ein Stück weit besser entwickeln als bislang in Aussicht gestellt. Das laufende dritte Quartal zeige positive Tendenzen, sagte Finanzchefin Sandra Dembeck am Donnerstag in einer Analystenkonferenz. Zwar sei es noch sehr früh, aber "der Juli war ein besserer Monat für uns als das zweite Quartal". Die Vorständin hofft auf eine bessere zweite Jahreshälfte.

ROUNDUP 2: Beiersdorf rechnet 2023 mit mehr Umsatzwachstum - Mehr Investitionen

HAMBURG - Dank des gut laufenden Hautpflegegeschäfts mit den Marken Nivea und Eucerin nimmt sich der Konsumgüterkonzern Beiersdorf für 2023 mehr Wachstum vor. Im vergangenen Quartal machte die Hautpflege das schwache Abschneiden im Luxusgeschäft wett - in Asien hat die Luxusmarke La Prairie starke Probleme. Auch bei der Klebstofftochter Tesa läuft es nicht rund, weil Elektronikhersteller in Asien zuletzt weniger abnahmen. Beiersdorf will im zweiten Halbjahr mehr Geld für Wachstum in die Hand nehmen, die Ergebnisprognose bleibt daher trotz eines starken ersten Halbjahrs bestehen. Die im Dax notierte Aktie legte am Donnerstag zu.

ROUNDUP 2/Labor- und Halbleitergeschäft schwächeln weiter: Merck senkt Ausblick

DARMSTADT - Merck kämpft nach dem Corona-Boom noch immer mit dem Nachfragerückgang in der Laborsparte, zudem schwächelt unverändert das Halbleitergeschäft. Dadurch mussten die Darmstädter trotz Zuwächsen im Arzneiverkauf im zweiten Quartal Umsatz- und Ergebniseinbußen verkraften. Das Management senkt nun seine Jahresziele, denn auch der Gegenwind durch die Wechselkurse nimmt zu. "2023 bleibt ein Übergangsjahr für uns", bekräftigte Konzernchefin Belen Garijo laut Mitteilung vom Donnerstag in Darmstadt. "Wir sind aber weiter zuversichtlich, unser mittelfristiges Wachstumsziel von 25 Milliarden Euro Umsatz bis 2025 erreichen zu können." Die im Dax notierte Aktie zog deutlich an und setzte damit die jüngste Erholung fort.

ROUNDUP 2: Lufthansa erreicht frühere Gewinnsphäre - Ticketpreise bleiben hoch

FRANKFURT - Drei Jahre nach der staatlichen Rettung fliegt der Lufthansa-Konzern wieder in früheren Gewinnhöhen. Das am Donnerstag verkündete Rekordergebnis für ein zweites Quartal ist Vorbote für den mindestens dritthöchsten Jahresgewinn in der Geschichte des Unternehmens. Auch wegen der weiterhin hohen Ticketpreise rechnet Vorstandschef Carsten Spohr für das Gesamtjahr mit einem operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von mindestens 2,6 Milliarden Euro.

ROUNDUP: Adidas sieht Erholung bei Vorräten - Fokus auf Yeezy-Verkäufe

HERZOGEBAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas kämpft weiter mit hohen Lagerbeständen, sieht aber eine deutliche Erholung. Dennoch bleibt das Umfeld volatil. Adidas sehe weiterhin viel Unsicherheit für den Rest des Jahres, erklärte Konzernchef Björn Gulden am Donnerstag bei der Vorlage endgültiger Zahlen. "Der Warenbestand im Markt ist noch immer hoch, daher sind die Einzelhändler zurückhaltend in ihren Bestellungen." Dennoch gibt es erste Lichtblicke. So seien die Vorräte im Vergleich zum Vorjahr im zweiten Quartal lediglich um ein Prozent auf 5,5 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen in Herzogenaurach mit. Im Vergleich zum Vorquartal hätten sie sich "deutlich" verbessert.

ROUNDUP: BMW verdient im zweiten Quartal weniger - Zuversichtlich für Restjahr

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW blickt trotz der Flaute in der Weltwirtschaft optimistisch auf die restlichen Monate des Jahres. Chef Oliver Zipse stützt seine Zuversicht unter anderem auf den neuen 5er, der seit Ende Juli vom Band rollt - hier versprechen sich die Münchener mit jedem neuen Modell satte Gewinne. Ende des Jahres kommt zudem erstmals eine vollelektrische Version des Autos als i5 zu den Kunden, auch von dessen Ertragsperspektiven zeigte sich Finanzchef Walter Mertl am Donnerstag überzeugt. Zahlen zum Tagesgeschäft hatte BMW bereits zwei Tage zuvor vorgelegt und dabei auch seinen Ausblick angepasst.

ROUNDUP: Smartphone-Schwäche bremst Chipkonzern Qualcomm

SAN DIEGO - Der Chipkonzern Qualcomm sieht keine baldige Erholung der weltweiten Smartphone-Verkäufe und reagiert mit weiterem Stellenabbau. Der Konzern machte keine Angaben dazu, wie viele Jobs wegfallen sollen, stellte aber "signifikante" Kosten für Abfindungen in Aussicht. Qualcomm rechnet für dieses Jahr mit einem Schrumpfen des Smartphone-Marktes im hohen einstelligen Prozentbereich.

ROUNDUP: ProSiebenSat.1 schreibt weiter rote Zahlen - Aktie sackt ab

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat im vergangenen Quartal 56 Millionen Euro Verlust gemacht. "Das zweite Quartal war wie erwartet weiter von einem schwachen TV-Werbemarkt geprägt", sagte Vorstandschef Bert Habets am Donnerstag. Außerdem belasteten die Vollkonsolidierung der Streaming-Plattform Joyn sowie eine Rückstellung für den Konzernumbau samt Abbau von 400 Stellen das Quartalsergebnis stark. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an.

