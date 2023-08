ATLASSIAN - Aktienkurs vorbörslich nach Zahlen massiv im Plus

Atlassian Corporation - WKN: A3DUN5 - ISIN: US0494681010 - Kurs: 169,650 $ (Nasdaq)

Atlassian gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Danach verdiente der Konzern im letzten Quartal 0,57 USD je Aktie. Analysten hatten mit 0,36 USD gerechnet. Der Umsatz lag bei 939 Mio. USD und damit 18,6 Mio. USD über den Schätzungen. Die Aktie reagiert darauf sehr positiv. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 169,65 USD wird der Wert in der Vorbörse bei 205,37 USD gehandelt.

Nach dem Allzeithoch bei 483,13 USD aus dem Oktober 2021 geriet der Kurs der Atlassian-Aktie massiv unter Druck. Erst bei 113,85 USD stoppte im November 2022 der Abverkauf.

Anschließend erholte sich der Wert in einer volatilen, aber eher flachen Aufwärtsbewegung an das log. 38,2 %-Retracement bei 197,76 USD. Dieses Retracement war Mitte Juli eine zu hohe Hürde. Mit den vorbörslichen Kursen würde die Aktie dieses Retracement und auch eine potenzielle obere Trendbegrenzung bei aktuell 203,93 USD überspringen.

Rallybeschleunigung voraus?

Die Atlassian-Aktie könnte die Rally der letzten Monate deutlich beschleunigen, falls sie sich über dem Widerstandsbereich zwischen 197,76-203,93 USD etabliert. Dann wäre eine zügige Aufwärtsbewegung gen 278,15 USD und damit an das log. 61,8 %-Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch möglich. Sollte die Aktie aber an diesem Widerstandsbereich scheitern und unter das gestrige Tagestief bei 166,99 USD abfallen, ergäbe sich ein Verkaufssignal in Richtung 130 USD.

Fazit: Der heutige Handelstag dürfte hochvolatil und spannend werden. Denn heute könnte die Bewegungsrichtung für mehrere Wochen festgelegt werden.

