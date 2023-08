Canadian Natural Resources kündigt Dividende an

Der kanadische Energiekonzern Canadian Natural Resources Limited (ISIN: CA1363851017, Toronto: CNQ) wird den Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,90 CAD ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Im März 2023 gab der Konzern eine Steigerung der Dividende um 6 Prozent bekannt. Canadian Natural Resources hat nach Firmenangaben die Dividende 23 Jahre in Folge erhöht.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen 3,60 CAD an die Anteilsinhaber. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 79,08 CAD (Stand: 3. August 2023) bei 4,50 Prozent. Ausbezahlt wird die nächste Dividende am 5. Oktober 2023 (Record day: 15. September 2023).

Die Canadian Natural Resources Limited ist 1973 gegründet worden und hat ihren Firmensitz in Calgary in Kanada. Die Firma ist als Öl- und Gasexplorations-, sowie Entwicklungs- und Produktionsunternehmen tätig. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen bereinigten operativen Gewinn von 1,26 Mrd. CAD nach 3,8 Mrd. CAD im Jahr zuvor, wie am 3. August 2023 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Börse in Toronto seit Jahresanfang 2023 mit 6,40 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 87,2 Mrd. CAD auf (Stand: 3. August 2023).

Redaktion MyDividends.de