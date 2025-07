Chevron Corp.: Die EU soll durch den Zoll-Deal mit den USA Energie im Wert von 750 Mrd. USD kaufen!

Am 27. Juli haben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump einen Zoll-Deal zwischen der EU und den USA geschlossen. Dieser sieht u.a. vor, dass ein Zollsatz auf die meisten Importe in die USA mit 15 % festgelegt wird. Außerdem soll die EU Energie aus den USA im Wert von 750 Mrd. USD kaufen und zusätzlich 600 Mrd. USD mehr in die USA investieren. Ein potenzieller Nutznießer könnte die Chevron Corp. sein, die sich als integriertes Energieunternehmen mit einer starken Position am Markt etabliert hat.

Breit aufgestellter Energiekonzern

Chevron Corp. ist insbesondere für die Aktivitäten im traditionellen Öl- und Gasgeschäft bekannt, doch der Konzern erweitert auch sein Portfolio in neue Energiebereiche. Jüngste Nachrichten im Juni 2025 zeigten Chevrons Einstieg in den US-Lithiummarkt durch Landgeschäfte, um die Energiesicherheit der USA zu unterstützen. Darüber hinaus wurde die Fähigkeit von Chevron zur Ölförderung in Venezuela durch die US-Regierung wiederhergestellt, was die Cashflow-Aussichten weiter verbessert und dem Unternehmen Zugang zu bedeutenden Reserven in der Region verschafft. Diese strategischen Schritte unterstreichen Chevrons Bestreben, das Kerngeschäft zu optimieren und gleichzeitig in Zukunftsfelder zu investieren.