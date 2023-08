CME Group zahlt Dividende für das dritte Quartal

Die US-amerikanische CME Group Inc. (ISIN: US12572Q1058, NASDAQ: CME) wird am 27. September 2023 (Record day: 8. September 2023) eine Dividende in Höhe von 1,10 US-Doller je Aktie für das dritte Quartal 2023 an die Aktionäre ausschütten.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern 4,40 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 202,84 US-Dollar (Stand: 3. August 2023) ergibt dies eine Dividendenrendite von 2,17 Prozent. Anfang Februar 2023 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (1,00 US-Dollar) eine Steigerung der Dividende um 10 Prozent.

Die CME Group mit Sitz in Chicago ist die größte Terminbörse der Welt. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 1,36 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,24 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn von 767,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 654,1 Mio. US-Dollar), wie am 25. Juli 2023 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 20,62 Prozent im Plus (Stand: 3. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 71,82 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de