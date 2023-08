Iron Mountain steigert die Dividende

Der amerikanische Technologiekonzern Iron Mountain Inc. (ISIN: US46284V1017, NYSE: IRM) wird am 5. Oktober 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,65 US-Dollar je Aktie an seine Investoren ausbezahlen. Dies ist eine Anhebung um 5 Prozent. Record date ist der 15. September 2023.

Der Konzern aus Boston schüttet somit auf das Jahr hochgerechnet 2,60 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 59,80 US-Dollar (Stand: 3. August 2023) entspricht das einer Dividendenrendite von 4,35 Prozent.

Iron Mountain wurde 1951 gegründet und verwaltet für Unternehmen weltweit Datenbestände, darunter Geschäftsunterlagen, elektronische Dateien, medizinische Daten und E-Mails. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 1,36 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,29 Mrd. US-Dollar) bei einem Ertrag von 1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 202 Mio. US-Dollar), wie am 3. August 2023 berichtet wurde. Die Funds From Operations auf bereinigter Basis betrugen 277 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 271 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 19,96 Prozent im Plus (Stand: 3. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 17,98 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de