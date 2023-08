Marriott International meldet Dividende

Die Hotelkette Marriott International Inc. (ISIN: US5719032022, NASDAQ: MAR) schüttet am 29. September 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 52 US-Cents aus. Record day ist der 17. August 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 2,08 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 200,85 US-Dollar (Stand: 3. August 2023) bei 1,04 Prozent. Im Mai 2022 nahm der Konzern die Zahlung einer Dividende (0,30 US-Dollar) wieder auf, nachdem diese im Frühjahr 2020 (zuletzt 0,48 US-Dollar vierteljährlich) ausgesetzt wurde. Im Mai 2023 erhöhte Marriott die Dividende um 12 Cents oder 30 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Marriott International ist eine der weltweit führenden Hotelketten. Die Gründung erfolgte im Jahr 1927 durch J. Willard und Alice S. Marriott. Heute umfasst Marriott International 31 Hotelmarken mit knapp 8.600 Hotels in 139 Ländern weltweit. Zu den Marken zählt neben Marriott auch das Ritz-Carlton, St. Regis, Westin oder Renaissance Hotels. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 6,08 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,34 Mrd. US-Dollar), wie am 1. August 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 726 Mio. US-Dollar nach einem Nettogewinn von 678 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 34,90 Prozent im Plus (Stand: 3. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 60,69 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de