AMC - Schwarze Null! Aktie dennoch kaum bewegt

AMCs Umsatz stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15,6 % auf 1,348 Mrd. USD. Das bereinigte EBITDA sprang um 75,8 % auf 182,5 Mio. USD nach oben. Unterm Strich reduzierte sich der Nettoverlust deutlich um 96,2 % auf 6,6 Mio. USD. Das entspricht einem Ergebnis von 0,00 USD je Aktie. Analysten hatten nur mit einem Umsatz von 1,27 Mrd. USD und einem Verlust von -0,04 USD je Aktie gerechnet.

Dennoch verbrennt AMC weiter Geld. Immerhin reduzierte sich der Cashburn aber von 117 auf 62 Mio. USD. Weltweit 66 Mio. Zuschauer verzeichnete AMC von April bis Juni, das waren gut 12 % mehr als noch im zweiten Quartal 2022.

CEO Adam Aron kommentiert: "Obwohl wir noch viel Arbeit vor uns haben, setzte sich AMCs gleitender Weg der Erholung im zweiten Quartal 2023 mit erheblichem Tempo fort. Unsere Ergebnisse stellen neue Rekorde auf und stellen AMCs stärkstes zweites Quartal seit vier Jahren dar. Im Anschluss eines beeindruckenden Jahresauftakts im ersten Quartal 2023 zeigte das zweite Quartal erneut große Fortschritte."

Aron ergänzt: "In Ergänzung der Verbesserung unserer operativen Ergebnisse haben wir auch unsere Bilanz weiter gestärkt. Im zweiten Quartal 2023 sammelte AMC durch den Verkauf von APE-Einheiten rund 34 Millionen USD an Barmitteln und wir haben den Hauptschuldensaldo durch Schuldenrückkäufe um 42 Millionen USD reduziert. Obwohl ich sehr stolz auf die Fortschritte bin, die wir seit dem Höhepunkt der Pandemie gemacht haben, steht uns weiterhin ein Kraftakt bevor. Selbst mit unseren 643 USD an liquiden Mitteln, ist unsere Fähigkeit, weiterhin Kapital zu beschaffen und agil zu bleiben, von entscheidender Bedeutung, um unseren starken Erholungskurs aufrechtzuerhalten."

Weiter auf externe Mittel angewiesen

Heißt im Klartext: Ohne externe Mittel wird es auf Dauer nicht weitergehen können. Doch beim Thema Aktienzusammenschluss gibt es bislang keine Fortschritte. Der Cashbestand ist von 631,5 Mio. USD Ende Dezember 2022 auf 435,3 Mio. USD Ende Juni gefallen. Derweilen türmen sich die Schulden auf fast 5 Mrd. USD. Die Aktie zeigt sich in der Vorbörse weitestgehend unverändert.

Fazit: Die AMC-Aktie bleibt ein Spielball für Zocker. Wer mit Blick auf die Aktienzusammenlegung zocken möchte, wählt die APE-Shares. Alle anderen lassen die Finger von der Aktie bzw. den Aktien.

AMC vs. APE

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: AMC Entertainment Holdings (long)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)