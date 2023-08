BMW: Pause eingelegt

Den letzten markanten Rekordstand markierte BMW bei 123,75 Euro im März 2015, dort startete eine Abwärtsbewegung im Rahmen einer Konsolidierung, diese beschleunigte sich sogar auf 36,60 Euro zu Ausbruch der Corona-Pandemie. Seither hat sich die Aktie aber wieder recht deutlich erholt und konnte in den dreistelligen Kursbereich zurückkehren. Bei 113,46 Euro war jedoch die Kauflaune zu Ende, seit einigen Wochen steckt das Papier in einer gesunden Konsolidierung, nachdem zuvor eine inverse SKS-Formation durch den Sprung über die Nackenlinie verlaufend um 92,50 Euro erfolgreich aktiviert werden konnte. Dieses Signal wirkt noch nach.

Fazit:

Aktuell lässt sich für die BMW-Aktie lediglich ein Abwärtsszenario skizzieren, dieses könnte sogar bis in den September hineinreichen und Abschläge auf 92,50 Euro hervorrufen. Spätestens an dieser Stelle sollten jedoch eine Stabilisierung und ein anschließender Turnaround vollzogen werden. Im Erfolgsfall könnten die aktuellen Jahreshochs bei 113,46 und darüber die Rekordstände aus 2015 bei 123,75 Euro angesteuert werden. Dieses Szenario ließe sich hervorragend durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikat WKN JS943F abbilden. Die mögliche Renditechance allein vom gegenwärtigen Niveau aus beträgt bereits 169 Prozent, Ziele im Schein sind bei rechnerisch 2,50 und 3,53 Euro angesiedelt. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an den zu erwartenden Tiefständen orientieren müssen, weshalb aktuell keine Aussage hierzu getroffen werden kann.