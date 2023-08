Norma bestätigt Prognose - Aktie springt an

Die im Bereich Technologie weltweit agierende NORMA Group hat heute am 08. August die Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht.

Quartalszahlen Q2/2023 im Überblick

Kennzahl Q2: 2023 Q2: Vorjahr Veränderung Umsatz 324,0 Mio. EUR 317,9 Mio. EUR 1,92 Prozent EBIT (bereinigt) 27,1 Mio. EUR 22,3 Mio. EUR 1,22 Prozent EBIT-Marge (ber.) 8,4 Prozent 7,0 Prozent 1,4 Prozentpunkte Gewinn 10,6 Mio. EUR 10,0 Mio. EUR 1,06 Prozent

Im Halbjahresvergleich hat sich der Umsatz sogar um 2,7 Prozent erhöht, obwohl der Auftragsbestand um 8,2 Prozent niedriger war. Möglich machten das vor allem Preiserhöhungen.

Außerdem hat das starke Umsatzplus der Region EMEA (Europa, mittlerer Osten, Afrika) von 12,7 Prozent die schwächeren Geschäfte in Amerika (minus 5,2 Prozent) sowie im asiatischen Pazifikraum (plus 4,5 Prozent) mehr als kompensiert.

Anhaltende wirtschaftliche Herausforderungen

Trotz Rückgang der Inflation sind die Preise für Materialien, Energie und Transport deutlich gestiegen. Außerdem bremste das gestiegene Zinsniveau die Wirtschaft und somit die Nachfrage.

Auch die Norma Group klagte, wie viele weitere deutsche Unternehmen, über gestiegene Personalkosten durch Lohnerhöhungen und den Arbeitskräftemangel.

Maßnahmen

Das Management will im Rahmen des Wachstums- und Effizienzprogramms "Step Up" Maßnahmen der Kostensenkung und kontinuierliche Verbesserung der Produktionsprozesse durchführen. So möchte das Unternehmen unter anderem die Komplexität durch die Vereinheitlichung sämtlicher Prozesse verringern.

Des weiteren will der Vorstand Lagerbestände reduzieren, um die Lieferzeiten zu verkürzen und die Kapitalbindungskosten zu minimieren.

Prognose

Die NORMA Group hält an ihrer Unternehmensstrategie und an den Prognosen fest. Das Management erwartet demnach ein mittleres einstelliges Umsatzwachstum. Die bereinigte EBIT-Marge soll etwa 8 Prozent betragen und der operative Netto-Cashflow rund 70 Mio. EUR.

Das Ziel dabei bleibt unverändert: Wir wollen langfristig nachhaltig und profitabel wachsen, um der Marktführer für Verbindungs- und Fluid-Handling-Technologie in bestehenden und zukünftigen Märkten weltweit zu sein.

Die Anleger waren über den Quartalsbericht sehr erfreut. Das Papier legte deutlich um 7,90 Prozent auf 16,94 EUR zu.

Fazit

Der Spezialist auf im Bereich der Verbindungtechnik ist als weltweiter Zulieferer für diverse Branchen sehr breit aufgestellt. Das Unternehmen hat dank Abdeckung der gesamten Produktionskette von Rohmaterial bis hin zum fertigen Teil ein hohes Maß an Unabhängigkeit. Außerdem scheint der Konzern die aktuelle wirtschaftliche Lage sehr ernst zu nehmen und zielstrebig zu sein.