DELIVERY HERO - Neue Rally nach den Quartalszahlen

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 39,450 € (XETRA)

Der Online-Lieferdienst für Lebensmittel Delivery Hero musste heute Farbe bekennen. Das Unternehmen legte seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Diese fielen durchwachsen aus. So konnte man beispielsweise den Bruttowarenwert gegenüber dem Vorjahr von 10,77 Mrd. EUR auf 11,08 EUR Mrd. Euro steigern, blieb dabei aber hinter den Analystenerwartungen von 11,1 Mrd. EUR zurück. Beim Ebitda konnte man hingegen im ersten Halbjahr ein kleines Plus erreichen. Beides zusammen sorgt am Markt für Kaufinteresse im frühen Mittwochshandel. Die Aktie kann zum Zeitpunkt dieser Zeilen gut 6 % zulegen und damit die Konsolidierung der letzten Tage nach oben verlassen.

Warten auf den nächsten Impuls

Mit aktuellen Notierungen um die 40 EUR warten Anleger auf den nächsten Impuls nach dem Crash Ende 2021 und Anfang 2022. Damals fiel der Aktienkurs von 130 EUR auf zeitweise unter 30 EUR zurück. Im Anschluss an diesen Ausverkauf pendelte sich der Kurs um 40 EUR ein. Die Aktie bewegt sich damit aktuell genau in der Mitte dieser großen Range nach dem im März/April die untere Rangegrenzen getestet wurde.

Kurzfristig kam es im Juli zu einer Konsolidierung mit anschließendem bärischen Ausbruch nach unten. Dank der heutigen Kursgewinne versuchen die Bullen gerade ein Comeback. Dafür müsste der Preisbereich um 40 EUR aber nachhaltig überwunden werden.

Fazit: Die heutigen Kursgewinne in der Delivery-Hero-Aktie sind extrem wichtig. Die Bullen müssen weiter Druck machen und Kurse auf bzw. oberhalb von 39/40 EUR etablieren. Sollte dies gelingen, könnte sich die Aufwärtsbewegung vom April weiter in Richtung 51 und sogar 58 EUR fortsetzen. Damit würde die Aktie mittelfristig weiterhin innerhalb ihrer Range der letzten Monate gehandelt werden. Die Alternative hingegen wird Investoren gar nicht schmecken, denn im Rahmen dieser Scheitern die Bullen und die Kurse fallen in den nächsten Wochen wieder in Richtung 30 EUR zurück. Sowohl ein Scheitern der Käufer um 39/40 EUR als auch neue Tiefs unterhalb von 36,60 EUR würden dieses Szenario untermauern.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Delivery Hero SE

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)