NORDEX - Spekulative Tradingchance hier und jetzt!

Nordex SE - WKN: A0D655 - ISIN: DE000A0D6554 - Kurs: 12,280 € (XETRA)

Vor einigen Tagen ist bei mir in der Nähe ein Windrad umgeknickt und auf der Suche nach einer spannenden Aktie für unser Portal stock3 brachte mich diese Nachricht auf die Idee, einen Blick auf Nordex zu werfen. Und tatsächlich, die Aktie ist interessant - und nein, nicht im Zusammenhang mit einem „Drama“. Vielmehr können die Bullen angesichts der jüngsten Kursentwicklung hoffen. Nach einem schwierigen März und April sorgte der Supportbereich bei 11-10,18 EUR für ein bullisches Comeback. Zunächst brauchte die Aktie einige Wochen für einen Boden, dann schossen die Kurse bis auf das aktuelle Hoch bei 13,67 EUR an. Der dort einsetzende Pullback fand sein vorläufiges Ende genau im alten Ausbruchsbereich bei 11,75-12,00 EUR und dieser Verlauf macht die Aktie interessant. Der risikofreudige Anleger setzt darauf, dass die Bullen hier nachhaltig zurückkehren können. Gelingt dies, wären zunächst Gewinne auf 13-13,50 EUR möglich. Mittelfristig könnten die Kurse sogar wieder zum Jahreshoch in Richtung 15 EUR durchstarten.

Ein Problem haben die Bullen jedoch, wenn der aktuelle Unterstützungsbereich nachhaltig gebrochen wird. Die Aktie wäre dann wieder in der Konsolidierungsphase vom April bis Juni unterwegs und mit dem gescheiterten Fehlausbruch auf der Oberseite könnten die Unterseite getestet werden. In Zahlen ausgedrückt entsteht ein Risiko in Richtung 10,50-10,00 EUR.

Fazit: Als interessierter Käufer würde ich momentan zwei Anforderungen an die Nordex-Aktie bzw. deren Kursverlauf stellen. Zum einen sollte der Unterstützungsbereich um 11,75 EUR erfolgreich gehalten werden und zum anderen wäre ein nachhaltiger Kursausbruch über 12,50 EUR wünschenswert. Mit einer solchen Kursentwicklung könnte eine neue Kaufwelle auf 13,50-14 EUR starten. Sollte jedoch der Kurs nachhaltig unter 11,70 EUR, beispielsweise per Tagesschlusskurs, zurückfallen, wäre vom bullischen Verlauf zunächst Abstand zu nehmen.

Nordex-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)