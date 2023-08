Broadcom weitet Verluste aus

Die Broadcom-Aktie profitiert unheimlich stark von dem Technologieaufschwung der letzten Jahre, dies lässt sich auch sehr gut am Kursverlauf seit 2013 feststellen. Es herrscht eine sehr starke Aufwärtsbewegung, die nur temporär von zwischengeschalteten Konsolidierungen unterbrochen wurde, allein in diesem Jahr konnte die Aktie in der Spitze um weitere 67 Prozent auf ein Rekordhoch von 923,18 US-Dollar bis Ende Juli zulegen. Anschlusskäufe blieben jedoch aus, Investoren haben im Bereich der aktuellen Jahreshochs ein Dreifachhoch etabliert, was zusätzlich den Druck auf der Unterseite erhöht, der Aktie aber etwas Druck vom Kessel lassen dürfte.

EMA 50 im Fokus

Vorbörslich präsentiert sich die Broadcom-Aktie bereits sichtlich schwächer, sollte nun der 50-Wochen-Durchschnitt (EMA 50) bei derzeit 851,61 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis gebrochen werden, ließe dies weitere Abschläge auf 818,85 und darunter sogar 772,27 US-Dollar vermuten. Mittelfristig wären sogar Notierungen um 700,00 US-Dollar zu erwarten, womit ein kleiner Teil der vorherigen Aufwärtsbewegung seit Oktober 2022 korrigiert werden dürfte. Entsprechend gut würde sich ein derartiger Ansatz für ein Short-Investment anbieten. Auf der Oberseite fehlt es derzeit offenbar an Käufern, für einen Test der Rekordstände bei 923,18 US-Dollar sollte mindestens ein Schlusskurs oberhalb von 898,00 US-Dollar etabliert werden. Chancen auf ein derartiges Szenario werden derzeit allerdings nicht gesehen.