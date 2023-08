Carpenter Technology schüttet Dividende aus

Die Carpenter Technology Corporation (ISIN: US1442851036, NYSE: CRS) zahlt am 7. September 2023 eine unveränderte Quartalsdividende von 0,20 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Ex-Dividenden Tag ist der 21. August 2023.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,80 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 57,11 US-Dollar (Stand: 8. August 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,40 Prozent.

Carpenter ist in den Bereichen Metallerzeugnisse und Metallverarbeitung, Nichteisenschmelzen, Stahl, Nichteisenmetalle und Metallprodukte tätig. Das Unternehmen ist 1889 von James H. Carpenter und einer kleinen Gruppe New Yorker Investoren gegründet worden. 1937 erfolgte der Gang an die Wall Street.

Im vierten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 758,1 Mio.US-Dollar (Vorjahr: 563,8 Mio. US-Dollar), wie am 27. Juli 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 38,4 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 2,6 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 54,60 Prozent im Plus (Stand: 8. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 2,85 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de