Chevron - Kehrt das Momentum zurück?

Seit dem neuen Rekordhoch vom vergangenen Jahr bei 189,68 USD gönnt sich die Chevron-Aktie eine Atempause. Bei rund 150 USD hat der Öltitel zuletzt aber mehrfach Stabilisierungstendenzen gezeigt. Letzteres führt zu einer überaus spannenden Indikatorenkonstellation. Hervorheben möchten wir den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy, die interessanterweise auch exakt am Schwellenwert von 1 an einer Bodenbildung arbeitet. Gleichzeitig gelang dem MACD jüngst ein neues Einstiegssignal. Solche Indikatortrendbrüche weisen oftmals einen zeitlichen Vorlauf im Vergleich zu den äquivalenten Weichenstellungen im eigentlichen Chartverlauf auf. Damit sind wir nahtlos bei dem u. E. entscheidenden Katalysator: So dürfte ein Spurt über den Korrekturtrend seit Ende vergangenen Jahres (akt. bei 162,14 USD) eine neue Aufwärtsdynamik entfachen. Gelingt der Befreiungsschlag, dann rücken die Hochpunkte bei rund 180 USD bzw. das o. g. Rekordlevel wieder in den Mittelpunkt. Als Stop-Loss auf der Unterseite ist dagegen der horizontale Auffangbereich bei rund 150 USD prädestiniert, denn deren Unterschreiten würde eine Ausdehnung der beschriebenen korrektiven Phase implizieren.

Chevron (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Chevron

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

