EQS-Adhoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL passt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch („MAR“) München, 11.08.2023 TTL passt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG („TTL“, „TTL AG“) (ISIN DE0007501009) hat heute ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Im Rahmen der Aufstellung des Halbjahresabschlusses 2023 hat sich ergeben, dass die Jahresprognose 2023 der TTL auf Konzern- und AG-Ebene anzupassen ist. Grund dafür ist vor allem der im ersten Halbjahr 2023 anhaltende Rückgang der Transaktionen im Immobilieninvestmentmarkt, der sich stärker auf das Geschäft der TTL-Beteiligungen ausgewirkt hat, als erwartet. So liegt insbesondere das Halbjahresergebnis der TTL Real Estate GmbH analog der negativen Marktentwicklung unter dem des Vorjahres. Auch das Ergebnis der Montano Real Estate GmbH, an der die TTL 50 Prozent der Anteile hält, ist trotz erfolgreicher Transaktionsabschlüsse, in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres niedriger als Anfang des Jahres geplant. Aufgrund der sich daraus ergebenden niedrigeren Erträge aus Beteiligungen erzielte TTL auf Konzernebene ein Halbjahresergebnis 2023 vor Steuern in Höhe von –2,5 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 0,3 Mio. Euro). TTL erwartet für das zweite Halbjahr 2023 keine wesentliche Verbesserung des Immobilieninvestmentmarktes. Für das Gesamtjahr rechnet TTL daher nun, in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung des Transaktionsvolumens, auf Konzernebene – ggf. unter Eliminierung von Einmaleffekten mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von -3,3 bis -3,9 Mio. Euro, basierend auf einem Beteiligungs- und Zinsergebnis von -2,6 bis -3,1 Mio. Euro. Mitteilende Person Theo Reichert Vorstandsvorsitzender Tel: +49 89 381611-0 E-Mail: presse@ttl-ag.de Ansprechpartner für Investoren und Presse Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-23 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de



