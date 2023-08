EQS-News: elumeo SE wächst in Q2 um 4,3% und erwirtschaftet positives EBITDA

EQS-News: elumeo SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Corporate News elumeo SE wächst in Q2 um 4,3% und erwirtschaftet positives EBITDA Umsatz steigt gegenüber Vorjahresquartal um 4,3% auf EUR 11,5 Mio.

Rückkehr zur Profitabilität mit positivem Bereinigtem EBITDA von EUR 0,3 Mio.

KI-gesteuerte Video-Shopping-App jooli steht kurz vor Start von jooliPay in Indien

elumeo startet Programm #juwelo100 Berlin, 11.08.2023 – Die elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), der führende elektronische Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, hat das zweite Quartal 2023 trotz schwierigen Marktumfelds erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wuchs gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,3% und erzielte einen Umsatz von EUR 11,5 Mio. (Q2/2022: EUR 11,1 Mio.). Zudem zeigte das bereits in Q1/2023 implementierte Programm zur Steigerung der operativen Performance erste Erfolge. Bei den Vertriebs- und Verwaltungskosten konnten gegenüber dem Vorjahresquartal 13,1% eingespart werden. In Summe kehrte elumeo nach einem schwächeren Start ins Jahr 2023 (Bereinigtes EBITDA Q1/2023: EUR -185 K) und zuvor elf positiven Quartalen in Folge wieder in die Gewinnzone zurück. Das Unternehmen erwirtschaftete in Q2/2023 ein positives bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Bereinigtes-EBITDA) von EUR 266 K (Q1/2022: EUR: 0,4 Mio.). Florian Spatz, Chief Executive Officer der elumeo Gruppe: “Besonders erfreulich ist, dass uns der Turnaround gegen den Markttrend und trotz anhaltend niedriger Konsumentenstimmung gelungen ist. Nach Angaben des Bundesverbandes eCommerce und Versandhandel e.V. ist der Online-Schmuckmarkt im zweiten Quartal um 17% geschrumpft. Dagegen hat elumeo deutlich outperformt.“ Als Wachstumstreiber in Q2/2023 erwies sich für elumeo insbesondere die starke Web-Performance. Der Umsatz im Webshop stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15%. Die Anzahl der Neukunden im Web-Geschäft konnte bei konstanten Marketingkosten sogar um 21% zulegen. Auch im TV-Geschäft wuchs die Anzahl Neukunden um 7%. Spatz: „Wir freuen uns über die vielen neuen Kundinnen und Kunden. Derzeit sehen wir noch eine Kaufzurückhaltung infolge von Ukraine-Krieg und Inflation. Doch wir gehen von einem temporären Effekt aus, der mit zunehmender Verbesserung des Konsumklimas abnehmen und sich entsprechend positiv auf den Umsatz pro Kunde auswirken wird.“ Die KI-gesteuerte Video-Shopping-App jooli der 100%-igen Tochtergesellschaft jooli.com GmbH hat ihre dynamische Entwicklung auch im zweiten Quartal 2023 fortgesetzt und ist auf 1.532 Kanäle in Indien angewachsen. Auf dem Subkontinent laufen die Vorbereitungen zum Marktstart der Bezahlfunktion jooliPay, dazu gehört u.a. eine Multi-Channel-Kampagne zur Gewinnung weiterer User. jooliPay befindet sich bereits im Beta-Testing. Erste belastbare Erkenntnisse erwartet jooli, wie angekündigt, im vierten Quartal dieses Jahres. Vor dem Hintergrund der schnellen technologischen Entwicklung und der positiven Erfahrungen mit der Bewegtbild-App jooli hat elumeo das Programm „#juwelo100“ gestartet. Ziel ist es, den Umsatz des Unternehmens im Kerngeschäft bis 2030 auf EUR 100 Mio. zu steigern. Spatz: „Die E-Commerce-Branche wird sich in den kommenden Jahren massiv verändern, weg von katalogbasierten statischen Onlineshops hin zu hochpersonalisierten virtuellen Einkaufserlebnissen. Mit #juwelo100 wollen wir den Investitionsvorsprung nutzen, den wir bei jooli erzielt haben, um von dieser Entwicklung auch in unserem Kerngeschäft überproportional stark zu profitierten. Dazu haben wir Wachstumsprojekte in den Bereichen Videoshopping, künstliche Intelligenz, Personalisierung, Cross-Border-Commerce und AR/VR entwickelt. Über die elumeo SE: Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Die elumeo Gruppe betreibt Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien sowie Webshops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Die elumeo Gruppe betreibt mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft jooli.com GmbH die KI-gesteuerte Video-Shopping-App jooli. Kontakt elumeo SE

Investor Relations

Erkelenzdamm 59/61

10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-231

Fax: +49 30 69 59 79-650

E-Mail: ir@elumeo.com www.elumeo.com

