EQS-News: Daniel Köster scheidet aus dem Vorstand der ERWO Holding AG und der Hoftex Group AG aus

Daniel Köster scheidet aus dem Vorstand der ERWO Holding AG und der Hoftex Group AG aus



16.07.2025 / 15:48 CET/CEST

Schwaig bei Nürnberg/Hof, 16. Juli 2025

– Der CFO der ERWO Holding AG („ERWO Holding“) sowie der Hoftex Group AG („Hoftex Group“), Daniel Köster, hat den Aufsichtsrat um vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten. Der Aufsichtsrat hat diesem Wunsch entsprochen. Daniel Köster scheidet im besten gegenseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand beider Unternehmen aus und steht diesen noch bis zum Ende des Jahres beratend zur Verfügung. Sein Aufgabengebiet wird übergangsweise von CEO Manuela Spörl übernommen. Für die Wiederbesetzung der Position des Finanzvorstands wurde ein strukturierter Suchprozess eingeleitet.

Während seiner Zeit als Vorstandsmitglied der ERWO Holding sowie der Hoftex Group hat Daniel Köster den Finanzbereich maßgeblich weiterentwickelt und wichtige Maßnahmen und Projekte, darunter insbesondere die Sicherung einer Anschlussfinanzierung der Hoftex Group AG, erfolgreich vorangetrieben und umgesetzt.

Tom Steger, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ERWO Holding und der Hoftex Group, sagte: „Wir danken Daniel Köster für sein hohes Engagement in den vergangenen Jahren und seinen persönlichen Einsatz für unsere Unternehmensgruppe und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles Gute.“

Über die ERWO Holding AG

Die ERWO Holding AG fungiert als Obergesellschaft der Südwolle Group, in der die Kammgarnaktivitäten des Konzerns gebündelt sind, und der ERWO Immobilien und Beteiligungen GmbH & Co. KG, in der die Immobilienaktivitäten betreut werden. Die ERWO Holding AG ist darüber hinaus maßgeblich an der Hoftex Group AG beteiligt.

Über die Hoftex Group AG

Die Hoftex Group AG mit Hauptsitz in Hof (Bayern) fungiert als Holding einer mittelständisch strukturierten Gruppe von Unternehmen der Textilindustrie. Die Gruppe erzielte 2024 einen Konzernumsatz von 144,3 Mio. Euro. Derzeit beschäftigt die Gruppe weltweit rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Hoftex Group prägt seit rund 170 Jahren die internationale Textilindustrie. Hauptaktivitäten der Gruppe sind die Herstellung von Farbgarnen, die Erzeugung von Roh- und Buntgeweben sowie von Dekostoffen und die Produktion von Vliesstoffen für technische Anwendungen und die Bekleidungsindustrie. In ihren drei Geschäftsbereichen Hoftex (yarns & fabrics), Tenowo (nonwovens) und Neutex (home decoration) bündelt die Gruppe eine in der Textilbranche einmalige Produktions-, Forschungs- und Entwicklungs-Expertise. Die Hoftex Group AG unterhält Produktionsstandorte in Deutschland, Europa, Nordamerika sowie in China und beliefert mit ihren Produkten führende Unternehmen der Automobil-, Textil- und Konsumgüterindustrie sowie des Handels. Die Aktien der Hoftex Group AG notieren im Small- und MidCap-Segment m:access der Bayerischen Börse München.

Über die Südwolle Group

Die Südwolle Group ist ein führender Hersteller von Kammgarnen für Weberei, Rund- und Flachstrickprodukte in reiner Wolle und Wollmischungen. Die 1966 gegründete Südwolle Group mit Sitz in Schwaig bei Nürnberg beschäftigt an ihren Produktionsstandorten in Deutschland, Bulgarien, China, Vietnam, Italien, Polen und Rumänien rund 3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Rahmen der Produktbereiche Südwolle (Webgarne), Biella Yarn (Flachstrickgarne), Yarn in Motion (Rundstrickgarne), Richter (Strumpfgarne), Stöhr (Technische Garne), GTI (Luxuriöse Garne) und Soey (Airjet-Garne) produziert das Unternehmen sowohl große Mengen Standardgarne als auch individuell entwickelte Qualitäten. Mit einer weltweiten Produktionskapazität von jährlich 26.000 Tonnen in der Spinnerei, 11.000 Tonnen in der Färberei und 7.000 Tonnen in der Ausrüstung von Wolle erzielte die Südwolle Group im Jahr 2024 einen Umsatz von 436 Mio. Euro.

