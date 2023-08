Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Studie über Internet-Informationen

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Bertelsmann-Studie über Internet-Informationen:

Wer könnte schon behaupten, dass er sich in der digitalen Welt so sicher bewegt wie in der analogen, also an dem Ort, an dem er wohnt und zwischen den Menschen, die er persönlich kennt? Und dass er die Infos, die er im Internet mit dem schnellen Klick über findet, sofort als richtig oder falsch, neutral oder interessensgetrieben bewerten kann? Wichtig ist dennoch, die Verantwortung fürs eigene Informationsverhalten nicht nur an die Politik oder Wirtschaft zu delegieren. Dazu gehört auch, selbst darüber nachzudenken, dass nicht von ungefähr bei verlässlichen Informationen das Mehrquellenprinzip gilt. Am allerwichtigsten aber ist, dass endlich in den Schulen das Fach Medienbildung eingeführt wird. Wer schon von klein auf ein Smartphone hat, sollte möglichst früh wissen, dass etwa Tiktok nicht nur lustig ist./ra/DP/zb