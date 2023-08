THE TRADE DESK - Investment liegt 304 % im Plus und hat weitere Chancen!

The Trade Desk Inc. - WKN: A2ARCV - ISIN: US88339J1051 - Kurs: 77,090 $ (Nasdaq)

Als kurzfristiger Daytrader finde ich es immer wieder erstaunlich, wie stoisch erfolgreiche Investoren mit ihren Positionen umgehen. Unsere Expertin Lisa Giering zeigt dies seit Jahren sehr eindrucksvoll in ihren langfristigen Depots in Trademate. Einer der dort gekauften Werte ist The Trade Desk. Die Aktie liegt schon seit 2019 im Depot, wobei in mehreren Tranchen Positionen aufgebaut worden sind. Zum aktuellen Kurs von ca. 77 USD belaufen sich die kumulierten Gewinne auf mittlerweile über 300 % und Lisa hält weiterhin an der Position fest. Lohnt denn der Einstieg jetzt noch?

Das werden spannende Wochen!

Wer Lisas Meinung hören möchte, kann sie gerne selbst in Trademate fragen. Mir geht es an dieser Stelle vor allen Dingen um einen charttechnischen Blick auf die Aktie, die in dieser Woche leider kräftig unter Druck kommt. Gestern gab der Kurs weitere 4,74 % nach und genau das macht die Aktie derzeit interessant.

Im mittelfristigen Wochenchart ist gut zu erkennen, dass die Aktie auf einen wichtigen Supportbereich bis hin zu ca. 72,50 USD zuläuft. Dies wäre die perfekte Ausgangsbasis, um nicht nur kurzfristig wieder in Richtung 92 oder gar 100 USD durchzustarten, sondern auch um langfristig eventuell die schon seit 2021 bestehende Range nach oben zu verlassen. Dafür müssten aber nachhaltig Kurse oberhalb von 100 und sogar gut 113 USD etabliert werden.

Sofern dieses Szenario umgesetzt wird, ergeben sich wirklich starke Chancen. Allein ausgehend vom aktuellen Kursniveau reden wir von Renditen von 20-30 %, nur um die entscheidende langfristige Zone ab 100 USD zu erreichen. Richtig nett wird es dann, wenn tatsächlich der Ausbruch nach oben gelingt. Demgegenüber stehen momentan aber lediglich Risiken von ca. 7-10 % in den angesprochenen Unterstützungsbereich.

Träumen ist erlaubt, aber…

Fakt ist zu diesem Zeitpunkt leider aber auch, dass das vorgestellte bullische Szenario bis dato nur ein Szenario ist. Die Alternative wird Investoren temporär wenig schmecken, denn im Rahmen dieser kommt es zu weiteren Abgaben auf 67-63,50 USD. Im ungünstigsten Fall wird sogar die Range der letzten Jahre fortgesetzt, was längerfristig Abgaben auf und unter den 50-US-Dollar-Bereich nach sich ziehen könnte.

Fazit: Aus mittel- und langfristiger Sicht befindet sich die The-Trade-Desk-Aktie gerade in einer sehr wichtigen Phase. Aus Investorensicht sollte der Supportbereich bis hin zu ca. 72,50 USD erfolgreich gehalten werden. Richtig spannend wird es jedoch erst, wenn die Hochs der letzten Jahre überschritten werden. Ein nicht unmögliches Unterfangen, mit dem jedoch auf Seiten der Käufer noch eine Menge Arbeit verbunden ist.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

The Trade Desk-AKtie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)