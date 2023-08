AMC weiter im Krisenmodus! (+)

AMC Entertainment Holdings Inc - WKN: A1W90H - ISIN: US00165C1045 - Kurs: 5,260 $ (NYSE)

Die Aktien der US-Kinokette AMC brechen auf Tradegate massiv ein. Bereits am Freitag gab es nachbörslich große Schwierigkeiten. Auslöser war der mittlerweile gerichtlich bestätigte aber immer noch umstritten Aktienumwandlungsplan für die Stammaktien des Unternehmens. Eine Entwicklung, mit der anscheinend auch viele deutsche Trader bzw. Anleger zu kämpfen haben, denn die Aktie gehört auf Tradegate zu den am meisten gehandelten Werten.

Auf stock3 haben wir in den vergangenen Wochen ausführlich und Live über AMC berichtet und an dieser Stelle möchte ich die fundamentale Bewertung der aktuellen Entwicklung den entsprechenden Experten überlassen. Aber natürlich darf man auch als Charttechniker die grundlegenden News nicht ignorieren. Fakt ist mit diesen, dass der entscheidende Unterstützungsbereich bei 3,60 USD unter Druck gerät. Sollte dieser nachhaltig gebrochen werden, könnten die Kurse problemlos bis in den Bereich von unter 2 USD nachgeben. Erst dort würde man wieder auf einen großen Unterstützungsbereich treffen.

Alternativ zu diesem bärischen Szenario kehren die Spekulanten rechtzeitig zurück und der angesprochene Unterstützungsbereich wird verteidigt. In diesem Falle wären kurzfristige Gewinne auf 5,75 bis ca. 6,50 USD möglich.

Ergänzend kommt natürlich noch hinzu, dass es in naher Zukunft, sofern sich die Newslage nicht ändert, zur Verschmelzung der Stammaktien und APEs kommt und so eine neue Gattung "geschaffen wird". Spätestens dann muss die Aktie nochmals auf den Prüfstand.

Fazit: Wer sich aktuell in der AMC-Aktie engagiert, sollte sich der derzeitigen Risiken und der damit verbundenen Volatilität bewusst sein. Gerade auf mittelfristiger und langfristiger Ebene gibt es keinen konkreten Hinweis auf ein bullisches Comeback. Im Gegenteil.

