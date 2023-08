EQS-News: AMBARI GIBT PLAN ZUR UMSETZUNG EINER VIRTUELLEN, AUF AUGMENTED REALITY BASIERENDEN AUSPROBIERFUNKTION BEI SEINER SCHÖNHEITS-APP SCARLETT BEKANNT

EQS-News: Ambari Brands Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

AMBARI GIBT PLAN ZUR UMSETZUNG EINER VIRTUELLEN, AUF AUGMENTED REALITY BASIERENDEN AUSPROBIERFUNKTION BEI SEINER SCHÖNHEITS-APP SCARLETT BEKANNT



14.08.2023 / 11:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AMBARI GIBT PLAN ZUR UMSETZUNG EINER VIRTUELLEN, AUF AUGMENTED REALITY BASIERENDEN AUSPROBIERFUNKTION BEI SEINER SCHÖNHEITS-APP SCARLETT BEKANNT Vancouver, British Columbia, den 11. August 2023 — Ambari Brands Inc. („Ambari“ oder das „Unternehmen“) (CSE: AMB) (OTC: AMBBF) (FRA: A3DP2A) freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass Ambari neben der Einbindung von künstlicher Intelligenz in seine Schönheits-App Scarlett („Scarlett”), beabsichtigt, auch Augmented Reality („AR“) durch eine virtuelle Ausprobierfunktion in Scarlett zu integrieren. Laut einem Bericht von Fortune Business Insights wird der weltweite Markt für Augmented Reality bis zum Jahr 2030 voraussichtlich einen Wert von 1109,71 Mrd. USD erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum (CAGR) von 50,7 % während des Prognosezeitraums von 2023 bis 2030 entspricht. Dieses beträchtliche Wachstum unterstreicht das enorme Potenzial und die umfangreichen Chancen, die der AR-Markt bietet. Nach ihrer erfolgreichen Entwicklung wird die neue Funktion es den Anwender*innen ermöglichen, eine breite Palette von Schönheitsprodukten, einschließlich Make-up, Hautpflege und Haarschmuck, entweder innerhalb von Scarlett oder durch Nutzung ihres Mobilgeräts virtuell auszuprobieren. Scarlett wird es Anwender*innen zudem ermöglichen, Produktkataloge durchzusehen und auf ausführliche Produktinformationen zuzugreifen. Durch den Einsatz von AR werden Anwender*innen in der Lage sein, sich in Echtzeit eine Vorstellung davon zu machen, wie unterschiedliche Produkte an ihnen aussehen werden, was die Notwendigkeit eines physischen Ausprobierens überflüssig macht und eine praktische und immersive Einkaufserfahrung bequem vom eigenen Zuhause der Verbraucher*innen aus ermöglicht. „Wir freuen uns sehr, die AR-Funktion bei Scarlett zu entwickeln“, so Nisha Grewal, CEO von Ambari. „Diese Integration wird ein neues Maß an Komfort und Interaktivität für unsere Anwender*innen mit sich bringen, was es ihnen erlaubt, unterschiedliche Beauty-Looks auf immersive und interaktive Weise zu erforschen und damit zu experimentieren. Unser Ziel besteht darin, die Erfahrung bei Kosmetikeinkäufen zu verbessern und den Nutzern personalisierte und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.“ Ambari strebt durch die Entwicklung von Scarlett danach, die Grenzen der technologischen Innovation zu verschieben, und konzentriert sich dabei auf die Schaffung intuitiver und benutzerfreundlicher Lösungen, die das Leben der Menschen verbessern. Über Ambari Brands Inc. Ambari Brands Inc. ist ein führendes Schönheits- und Technologieunternehmen, das sein Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer KI- und AR-Lösungen legt. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gemacht, die Nutzererfahrungen durch fortschrittliche Technologien zu verbessern. Die Kosmetikprodukte von Ambari werden derzeit von den weltweit größten Einzelhandelsketten im Sortiment geführt. Um mehr über Ambari zu erfahren, besuchen Sie www.ambaribeauty.com und www.ambari.ai. Im Namen des Vorstands Nisha Grewal CEO, Corporate Secretary und Director inquiries@ambaribrands.com +1 (424) 284-4022 Hinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden im Allgemeinen durch Wörter wie „glauben“, „prognostizieren“, „bezwecken“, „erwarten“, „voraussehen”, „schätzen“, „beabsichtigen“, „Strategie“, „Zukunft“, „Chance“, „Plan“, „könnte“, „sollte“, „wird“, „würde“ und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet. In der vorliegenden Pressemitteilung gehören dazu Aussagen bezüglich der Entwicklung von Scarlett, der geplanten Funktionen und Merkmale von Scarlett, der Nützlichkeit und des funktionalen Schwerpunkts von Scarlett, der Zusammensetzung, Fachgebiete und Erfahrung des Entwicklungsteams von Scarlett und der erwarteten Nutzererfahrung. Das Unternehmen ist zwar überzeugt, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen derartige zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, dennoch sollten sich die Leser nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie abgeben kann, dass diese sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen, beinhalten sie naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Hinweis ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Die in der vorliegenden Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen werden zum Datum dieser Mitteilung vorgenommen, und sofern die anwendbaren Börsengesetze nichts anderes vorschreiben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Faktoren öffentlich zu aktualisieren oder anzupassen. Die kanadische Wertpapierbörse (CSE) hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

14.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com