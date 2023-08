MARATHON PETROLEUM - Neues Allzeithoch ist mit Vorsicht zu genießen

Marathon Petroleum Corp. - WKN: A1JEXK - ISIN: US56585A1025 - Kurs: 149,750 $ (NYSE)

Die Aktie von Marathon Petroleum befindet sich seit einem Tief bei 15,26 USD aus dem März 2020 in einer steilen Rally. Diese führte die Aktie bis Anfang April 2023 auf ein Hoch bei 138,83 USD.

Nach einem Rücksetzer auf 104,32 USD durchbrach die Aktie in der letzten Woche das Hoch aus dem April und kletterte damit auf ein neues Allzeithoch. Allerdings liegen bei 151,85 USD und 157,01 USD obere Trendbegrenzungen. Die Aktie notiert nur noch wenig unter diesen Trendlinien.

Die Kerze der letzten Woche liegt teilweise oberhalb der Bollinger Bänder. In der Vergangenheit kam es oft nach einem Ausbruch über das obere Bollinger Band im Wochenchart ein oder zwei Wochen danach zu einer Gegenbewegung.

Kaufwelle vor dem Ende?

Der Ausbruch über das alte Allzeithoch ist kein neues Kaufsignal. Dafür notiert die Aktie zu nah an wichtigen oberen Trendbegrenzungen. Ein Rücksetzer gen 138,83 USD, also an das Allzeithoch, oder sogar in Richtung EMA 50 bei aktuell 115,42 USD ist möglich.

Sollte die Aktie allerdings über 157,01 USD ausbrechen, dann wäre ein Sprint in Richtung 184,75 USD möglich.

Fazit: Normal sind Ausbrüche auf neue Allzeithochs nach mehrwöchigen Konsolidierungen interessante Einstiegsgelegenheiten. Nicht so hier.

Marathon Petroleum Corp.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)