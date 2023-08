Original-Research: ParTec AG (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: ParTec AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu ParTec AG Unternehmen: ParTec AG ISIN: DE000A3E5A34 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 14.08.2023 Kursziel: 111,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Ein Investment für Freunde des Binärsystems! Die ParTec AG ist ein Pionier auf dem Gebiet der Supercomputing-Software. Die in langjährigen universitären Forschungsprojekten eigenentwickelte "dynamische Modulare System-Architektur" (dMSA) ermöglicht die Errichtung extrem leistungsstarker Supercomputer und ist bereits heute in einer Vielzahl an Hochleistungsrechnern im Einsatz. Das Unternehmen verfügt aufgrund von mehr als 150 Patenten weltweit u.E. über eine hohe Wettbewerbsqualität. Diese basiert neben dem Patentschutz auch auf langjährigen Partnerschaften mit allen relevanten europäischen Forschungsinstituten im Highspeed-Computing-Segment, weshalb wir ParTec gut positioniert sehen, mittelfristig von dem strukturell wachsenden Markt von jährlich 8,8% bis 2026 zu profitieren (Marktvolumen 2026: ca. 50 Mrd. Euro). Dieser dürfte auch durch die Ambitionen der EU beflügelt werden, die bis 2027 ein relevantes Förderbudget von 7,2 Mrd. Euro zur Verfügung stellt. Bis 2020 verlief die Erlösentwicklung auf niedrigem Niveau und war von Softwareumsätzen im Rahmen kleinerer Projekte geprägt. In 2021 leitete ParTec den Eintritt in das Vendor-Geschäft ein, bei dem ParTec federführend für die gesamte Errichtung und Inbetriebnahme der HPC-Rechner ist, wodurch die Top Line bereits spürbar anstieg. Mittelfristig stellt die Etablierung als Generalunternehmer im europäischen HPC-Markt den größten Wachstumstreiber des Unternehmens dar. In 2022 konnten hier weitere Erlöse generiert werden (31,2 Mio. Euro). Für 2023 avisiert das Unternehmen auch aufgrund dieses neuen Erlösstroms eine kräftige Umsatzsteigerung von ca. 500% und einer EBIT-Marge von 12,9%. Maßgeblich hierfür wird der Projektgewinn inkl. erster Umsätze aus dem Leuchtturmprojekt JUPITER sein (ca. 37% aller Vendor-Erlöse 2023e-2025e). Bis 2025 geht der Vorstand im Rahmen seiner ambitionierten Planung von einer anhaltend dynamischen Umsatzentwicklung auf knapp 600 Mio. Euro aus. Die EBIT-Marge soll dank stabiler, hochprofitabler Softwareerlöse und der Monetarisierung der eigenen Patente in Form von Lizenzzahlungen auf einem beachtlichen Niveau von 42,6% gehalten werden. Die Zielsetzungen der Vorstandsplanung sind u.E. jedoch mit wesentlichen Risiken behaftet. So unterliegt das Vendor-Geschäft hohen Unsicherheiten, die zu deutlichen Verschiebungen oder dem Ausbleiben von Projektumsätzen führen könnten. Die erfolgreiche Durchführung von Projekten im avisierten Ausmaß halten wir zudem mit der aktuellen Teamstärke sowie Aufbau- und Ablauforganisation für sehr ambitioniert. Weiterhin haben wir keine Visibilität auf die Eintrittswahrscheinlichkeit für die Vereinnahmung von Lizenzerlösen im geplanten Umfang, sodass wir uns sowohl für 2023 (Umsatz: 98,9 Mio. Euro; EBIT-Marge: 12,8%) als auch für den gesamten Prognosezeitraum deutlich unterhalb der Vorstandsplanung positionieren. Die unsererseits antizipierte positive Geschäftsentwicklung sehen wir derzeit in der aktuellen Marktbewertung bereits hinreichend reflektiert. Dies wird durch den durchgeführten Peergroup-Vergleich unterstützt. Fazit: ParTec ist ausgehend von einer sehr guten Marktposition in der Lage, mittelfristig ein dynamisches Wachstum zu verzeichnen. Bei Realisierung der Vorstandsplanung ergäbe sich deutliches Kurspotenzial. Wir initiieren die Coverage mit "Halten" (Kursziel: 111,00 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27527.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °