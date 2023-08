TAG Immobilien: Auf gutem Kurs

Den vorläufig letzten Höhepunkt markierte TAG Immobilien bei 27,99 Euro im August 2021, Ende des Jahres notierte das Papier an einer wichtigen Unterstützung um 22,29 Euro. Von da an ging es mit steigenden Zinssätzen rasant talwärts, bis Dezember letzten Jahres fiel das Papier auf gerade einmal 5,69 Euro und dadurch den tiefsten Stand seit April 2012 zurück. In den folgenden Monaten konnte ein Doppelboden etabliert werden, der Kurssprung über die Kaufmarke von 8,85 Euro hat zu einer potenziellen Trendwende beigetragen und zeitgleich ein Kaufsignal aktiviert.

Pullback demnächst möglich

Der Sprung über das Kaufniveau von 8,85 Euro hat ein Kaufsignal mit Zielen bei 11,29 und darüber 13,49 Euro auf mittelfristiger Ebene bei TAG Immobilien aktiviert. Eine überschießende Welle könnte sogar in den Bereich des EMA 200 (Woche) bei rund 15,00 Euro heranreichen. Dennoch sollten sich Investoren wegen der anhaltenden Volatilität noch auf einen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau von 8,85 Euro einstellen, dieses Szenario würde dem Aktionär eine günstige Einstiegsgelegenheit bieten. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht gehen, dies wäre nämlich mit Verlusten auf 8,06 und darunter sogar 7,18 Euro verbunden.