Tapestry steigert die Dividende

Die amerikanische Holdinggesellschaft Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, NYSE: TPR) zahlt ihren Aktionären am 25. September 2023 eine im Vergleich zum Vorquartal (0,30 US-Dollar) um 16,7 Prozent erhöhte Quartalsdividende von 0,30 US-Dollar je Aktie aus. Record day ist der 5. September 2023 .

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,40 US-Dollar als Dividende ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 35,12 US-Dollar (Stand: 11. August 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,99 Prozent.

Tapestry mit Sitz in New York City ist eine Holdinggesellschaft für Luxusmode. Unter dem Dach von Tapestry vereinen sich Marken wie Coach New York, Kate Spade New York und Stuart Weitzman. Tapestry (früher Coach, Inc.) erzielte im dritten Quartal (1. April) des Fiskaljahres 2023 einen Umsatz von 1,51 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,44 Mrd. US-Dollar), wie am 11. Mai 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 186,7 Mio. US-Dollar nach 122,7 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Zahlen zum vierten Quartal 2023 werden am 17. August 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 7,77 Prozent im Minus (Stand: 11. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 8,14 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de