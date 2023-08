PAYPAL - Paul Singers Hedgefonds hat verkauft

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 59,985 $ (Nasdaq)

Dieser Trade dürfte sich für Singer ebenso wenig gelohnt haben, wie der vor ein paar Jahren mit ThyssenKrupp. Sei's drum. Der Quartalszahlenreport von Paypal vom 3. August wird vom Markt negativ bewertet. Der Aktienkurs bricht erst mit einem Gap ein und entwickelt anschließend sofort weiter Abwärtsdynamik. Mit einem Schlag von einem Tag auf den anderen wird eine charttechnisch bis dahin eigentlich aussichtsreiche Chartsignallage zerstört. Eine ähnliche Situation wie bei Fortinet: FORTINET - Nach dem Earnings-Sell Off - 20:57 Uhr, 08.08.2023

Wegen des Abverkaufs der Aktie muss wieder auf das Abwärtstrendkanalscenario seit Mai 2022 umgestellt werden. S. definierende rot gestrichelte Trendlinien. Auf diese Abwärtstrendstecke legt sich der rote EMA200, der derzeit bei 76,24 USD deckelnd im Markt liegt. Das Chartbild ist kurz- und mittelfristig bärisch. Würde man mich zwingen eine Position auf Paypal derzeit aufzumachen, würde ich sie leerverkaufen.

Ein Tag, der ein mittelfristig bullisches Signalbild zerstört. Ja, das gibt es. Es ist hart, es ist Realität am Markt und als Anleger schützt man sich gegen solche Kursentwicklungen, in dem man über die Positionsgröße sein Risiko einstellt. Ein Anleger, der eine kleine Fortinet-Position besitzt, kann die Kursentwicklung verkraften. Ein Anleger, der alles nur auf diesen Einzeltitel gesetzt hat, ist mit massiven Verlusten konfrontiert. Risikomanagement, Moneymanagement, ich verweise in diesem Zusammenhang auf unseren umfangreichen Wissensbereich auf unserer Seite: https://stock3.com/boersenwissen

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)