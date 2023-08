Warner Music Group wird die Dividende erhöhen

Der amerikanische Musikkonzern Warner Music Group Corp. (ISIN: US9345502036, NYSE: WMG) wird seinen Aktionären am 1. September 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,17 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Record date ist der 24. August 2023. Im Vergleich zum Vorquartal (0,16 US-Dollar) wird die Dividende damit um 6,3 Prozent erhöht.

Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,68 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 33,45 US-Dollar (Stand: 14. August 2023) 2,03 Prozent. Im September 2020 wurde erstmals eine vierteljährliche Dividende ausbezahlt (0,12 US-Dollar).

Die Warner Music Group mit Sitz in New York zählt neben Universal Music Group und Sony Music zu den größten Musikkonzernen weltweit. Der Börsengang erfolgte im Juni 2020. Der IPO-Preis war bei 25 US-Dollar. Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 einen Umsatz von 1,56 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,43 Mrd. US-Dollar), wie am 8. August 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 124 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 125 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 4,48 Prozent im Minus (Stand: 14. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 16,98 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de