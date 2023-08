EQS-News: Northern Data Group: Operations Update

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Monatszahlen

Northern Data Group: Operations Update



16.08.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Northern Data Group: Operations Update

Erfolgreiche Marken-Einführung im August: Northern Data Group strukturiert ihre Geschäftsbereiche für den HPC-Markt

Der Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 hat mit der Prüfung im August begonnen. Die Gesellschaft erwartet eine Veröffentlichung des Abschlusses im 4. Quartal 2023

170 BTC im Juli generiert (-5 % gegenüber dem Vormonat)

Leistungsindikatoren Juli ’23 Juni ’23 YTD 2023 BTC generiert 170

(YoY: -17 % / MoM: -5 %) 180

(YoY: -16 % / MoM: -25 %) 1.459 BTC verkauft 170 180 1.508 Anzahl Self-Mining

ASIC-Server installiert 40.092 (3,74 EH/S)

MoM:-1 % 40.508 (3,77 EH/s)

MoM: ±0 % Auslastung Self-Mining

ASIC-Server 60 % (2,35EH/s) 62 % (2,35 EH/s) Alle monatlichen Zahlen sind ungeprüft und können Rundungs- und Rechnungsdifferenzen für die Bitcoin-Produktion enthalten.



Frankfurt am Main - 16. August 2023 – Die Northern Data Group (Börsenkürzel: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) hat heute ein Update zu ihren Mining-Aktivitäten für den Monat Juli gegeben. Peak Mining, Teil der Northern Data Group, produzierte im Juli 2023 insgesamt 170 Bitcoin und erzielte damit einen Umsatz von EUR 4,6 Mio., rund 1 % mehr als im Vormonat. Der BTC-Umsatz für das laufende Jahr beläuft sich damit auf EUR 35,2 Mio. Diesen Monat hat die Northern Data Group zudem die Einführung ihrer Bereichsmarken bekannt gegeben, die ihren drei Kerngeschäftsbereichen zugeordnet sind: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Die neuen Marken definieren klar den Fokus der Gruppe, wobei jeder Geschäftsbereich so positioniert ist, dass er von der Nachfrage nach HPC-Rechenleistung in seinem jeweiligen Markt profitieren kann. Im August 2023 hat der Wirtschaftsprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 mit der Prüfung begonnen. Das Unternehmen rechnet mit der Veröffentlichung des Abschlusses im 4. Quartal 2023. In Europa nimmt Northern Data an einem Demand-Response-Programm (Ausgleich der Nachfrage in den Stromnetzen) teil, das im Juli zusätzliche Einnahmen in Höhe von ca. EUR 0,35 Mio. generierte, was einem Gegenwert von ca. 13 Bitcoin entspricht, basierend auf dem durchschnittlichen Bitcoin-Preis während des Monats. Das Unternehmen hatte Ende Juli 2023 eine Self-Mining-Hashrate von etwa 3,74 EH/s und 40.092 ASIC-Systeme im Bitcoin-Netzwerk installiert (etwa 1 % weniger als im Vormonat).



Über die Northern Data Group: Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein Anbieter energieeffizienter High Performance-Computing (HPC)-Infrastruktur für Unternehmen und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsbereichen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Unsere HPC-Infrastruktur gibt uns eine Vorreiterrolle für anspruchsvolle Entwicklungen, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreiben. Unsere Partnerschaften mit führenden Herstellern wie Gigabyte, AMD und NVIDIA sind grundlegend für die Innovationskraft in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

16.08.2023 CET/CEST

