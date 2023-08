Original-Research: Avemio AG (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: Avemio AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Avemio AG Unternehmen: Avemio AG ISIN: DE000A2LQ1P6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 16.08.2023 Kursziel: 40,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter Wachstum im Fokus Die Avemio AG ist die führende Handelsgruppe für professionelle Video- und Fernsehtechnik im deutschsprachigen Raum. Den operativen Kern bildet die Teltec AG, die in einem Reverse IPO zum Jahreswechsel 2022 per Sachkapitalerhöhung in die Avemio AG integriert wurde. Die Gruppe ist in den letzten Jahren sowohl organisch als auch anorganisch gewachsen und adressiert mittlerweile über 35.000 Kunden aus allen Bereichen der Bewegtbildproduktion (Rundfunk, Streaming, Werbung, Social Media) mit mehr als 20.000 Produkten aller namhaften Hersteller wie SONY, ARRI oder Blackmagic. Im Juni hat Avemio zudem die auf Workflow Management-Systeme spezialisierte MoovIT Gruppe übernommen und damit den angestrebten Wandel zum Medientechnologie-Unternehmen eingeläutet. Die Nachfrage für die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe wird vom Markt für Bewegtbilder getrieben, der wiederum diversen Einflussfaktoren unterliegt. Generell kann festgehalten werden, dass insbesondere aufgrund der steigenden Bandbreite das Bewegtbild in allen Medienformaten an Bedeutung gewinnt und der Markt daher mit ca. 5-10% p.a. in den kommenden Jahren wachsen dürfte. Im kompetitiven Marktumfeld der professionellen Videoproduktion hat sich die Avemio Gruppe eine solide Wettbewerbsposition erarbeitet, die insbesondere auf den Größenvorteilen basiert. Diese ermöglichen u.a. das breiteste Produktportfolio, bessere Einkaufskonditionen sowie einem branchenführenden Serviceumfang (Beratung, Versicherungsleistungen, Reparaturen, flexible Finanzierungsmodelle etc.). Dass diese Vorteile von den Kunden wahrgenommen und geschätzt werden, illustrieren die soliden organischen Wachstumsraten der letzten Jahre (CAGR 2018-2022: ca. 19%). Nachdem in 2022 aufgrund inflationsbedingter Nachfragehemmnisse im Einsteigersegment sowie Herausforderungen in der Lieferkette ein leichter Umsatzrückgang verzeichnet wurde, erwarten wir aufgrund der soliden Wettbewerbsposition und der allgemeinen Marktentwicklung eine Zunahme von 11,8% p.a. bis 2026. Zusätzlich wird das Unternehmen das anorganische Wachstum fortsetzen und dürfte die von uns unterstellte organische Entwicklung entsprechend beschleunigen. Aufgrund der visiblen Skaleneffekte im Einkauf und Personal sowie dem steigenden Umsatzanteil des profitableren Beratungs- und IT-Geschäfts erwarten wir ein überproportionales Ergebniswachstum und einen Anstieg der EBITDA-Marge auf über 10% bis 2026. Diese positive Entwicklung sehen wir in der aktuellen Bewertung mit einem EV/EBITDA von 18,3x für 2024e bereits hinreichend reflektiert. Unsere Einschätzung wird vom DCF-Modell sowie der Peergroup gestützt. In der Vergangenheit konnte das Unternehmen durch Akquisitionen Mehrwerte für die Aktionäre schaffen. Entsprechend besteht hier ggf. ein Werttreiber, den wir in unserer Bewertung nicht ex ante reflektieren können. Fazit: Durch die Entspannung in der Supply Chain sowie die organischen und anorganischen Wachstumsimpulse in 2023 dürfte der Newsflow in den kommenden Quartalen positiv ausfallen. Wir sehen dies im aktuellen Kurs bereits berücksichtigt und nehmen die Coverage mit einem Kursziel von 40,00 Euro und dem Rating "Halten" auf. 